El terrible robo que sufrió Coti de Gran Hermano: “Este no caga a nadie más”

Desde su ingreso y salida de la casa de Gran Hermano, a Constanza Romero, la correntina más popular del momento, le cambió la vida. Tras llegar a casi dos millones de seguidores en Instagram, cosechar miles de fans y ponerse de novia con el Conejo, montó su propio negocio en base a su imagen y considera construir una carrera en la televisión.

Pero, en medio de tantas buenas noticias, llegó una muy mala. La jovencita fue víctima de un robo y lo denunció en sus redes sociales con el objetivo de alertar a la ciudadanía. ¿Qué pasó? A la ex participante le robaron un objeto que vale varios miles de pesos que era parte de su nuevo emprendimiento.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La historia es así: en medio de su momento de mayor popularidad y a poco del final de Gran Hermano, Coti eligió un nuevo trabajo. No armará un local de uñas como Daniela, ni querrá formar algo en el mundo del deporte como Marcos y muchos menos en la política como Romina. Nada que ver. La rubia quiere ser streamer.

Para eso comenzó a comprarse y a conseguir de canje los diversos objetos que necesita una streamer profesional. Desde el micrófono a las luces, la computadora y las sillas. Todo iba por buen camino. Hasta ahora. Porque le robaron uno de los productos más caros.

Hace pocos días, la correntina compró una silla gamer, ideal para hacer transmisiones frente a la computadora de manera cómoda. Pero, un hombre vio su oportunidad y no dudó en robarla. Sin dudas, no sabía que la compradora de dicho producto era una de las personas del momento.

Coti había contratado al servicio de Uber para que un chófer llevara la silla que había comprado hasta su departamento. Pero el conductor decidió cancelar el viaje y no le atendió más el celular. Por supuesto, se quedó con la silla.

En sus historias de Instagram, Coti publicó el rostro del chofer ladrón y escribió. "Este señor, de nombre Luis Daniel, me robó. Trabaja como Uber, tengan cuidado, que no le pase a nadie más. Manejaba un Toyota Corolla verde, patente MTL661. Me compré una silla gamer para empezar a stremear con Alexis y me había llegado a la casa de una tía”.

Y sumó: "Pedí por Uber envíos pero el señor, buscó mi paquete y canceló el viaje. Nunca me atendió, la aplicación nunca se hizo cargo de nada y él dijo que no había retirado el paquete. La denuncia ya está hecha pero lamentablemente no creo recuperarla. Hago esto para que este hdp no cague a nadie más".