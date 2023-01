"Era La Tora o Dani": Marcos está deprimido y los hermanitos increparon a Romina por "salvar" a Ariel

El salteño Marcos Ginocchio pasó cabizbajo las últimas horas en la casa más famosa del país. Es una realidad que el jueves tuvo que tomar la decisión más difícil que le tocó desde que es parte de Gran Hermano. Haber tenido que dejar en placa a su amigo Agustín Guardis fue algo que lo deprimió y lo dejó con recriminaciones a sí mismo por no haber podido lograr una mejor posición en la negociación que tuvo con la ex diputada nacional Romina Uhrig.

Ella, probablemente gracias a su trayectoria política, lo tuvo claro desde un principio y planteó un escenario donde debían elegir a alguien por fuera de sus dos favoritos, el amigo de Marcos y la amiga de ella, Daniela Celis. Por lo que dejó la decisión entre Lucila Belén "la Tora" Villar y Ariel Ansaldo, a quien terminaron salvando sin que el rubio favorito intervenga.

La realidad es que, a diferencia de Romina y su planteo, su única propuesta era dejar adentro a Agustín, y esa posición no le dio oxígeno espacio para conseguir una mejor placa. Cualquiera de los dos amigos de ambos hubiera preferido tener que enfrentarse a Ariel que a La Tora. Y no se equivocan, ya que según las encuestas que realiza el granhermanólogo Federico Bongiorno en redes sociales, el parrillero era el favorito para abandonar la casa el domingo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Este problema que tuvieron para sacar una conclusión en común no empaño que el rubio no se acerque especialmente para celebrar el cumpleaños de la mujer que fue líder con él. Así lo hizo esta mañana, cuando fue hasta la cama donde estaba desayunando la mamá de tres hijas y le cantó el feliz cumple con sus hermanitas y hermanitos.

A su vez, Walter "Alfa" Santiago también le recriminó la decisión de haber salvado a su archienemigo abrazado a Romina, al igual que Marcos también después. "Salvaron al más insalvable de todos", aseguró el hombre de 61 años. "Era la Tora o Dani", aportó Agustín en la misma charla. "Con Dani peleamos muchas placas juntos y salimos bien", agregó.

"El Primo me decía que todo podía cambiar", aclaró Romina. Además, demostró que su posición estuvo fundamentada en la valoración de la Tora. "Yo la quiero un montón, pero toda esta semana se estuvo mandando muchas con Camila (Lattanzio) y yo no quería arriesgarme a que se vaya Dani", explicó. Luego todo terminó con gritos y reproches hacia Alfa porque dijo "se va ella", en relación a Daniela.

El Primo sabe que este escenario no es el mejor para su amigo y lo deprimió. Así se evidenció cuando el salteño le pidió disculpas a Guardis y le dijo "hice todo lo que pude". Luego tuvieron una de sus típicas charlas en el patio, con la paz del sonido de los grillos y las noches de verano.

"El premio es lo de menos para mí. La plata va y viene. A veces tenés más, a veces tenés menos. Lo importante son los momentos, eso es lo que vine a buscar yo acá también. La fama no me interesa para nada. Un día estás arriba, otro día estás abajo. En cambio los momentos no te los olvidás más", reflexionó el salteño recostado en el sillón.

La charla con Agustín también reflejó cómo el platense hizo lo que podía para sacar a su amigo del estado de bajón en el que quedó tras su equivocación en la negociación con Romina. Y no es que ella haya salido favorecida en su decisión, sino que él sabe que no propuso nada serio y le dejó la responsabilidad a ella, aún cuando era una decisión que podía perjudicar a Frodo.

Luego de haber sacado de la placa a Ariel, Uhrig charló con las chicas y aseguró que tendría que haberle dicho que decida él en vez de ella, porque ahora se vaya quien se vaya, ella se sentirá responsable. "Me quedé con todo ese peso", detalló.

Lo que es un hecho es que ambos líderes de esta semana -sea quien sea la persona que haya tomado la decisión final- no sólo no tomaron la mejor decisión para salvar a sus amigos, sino que pusieron en pie el peor de ellos. Con Ariel había chances de que se vaya, pero La Tora, de acuerdo a las encuestas en las redes sociales, estaría salvándose primera por el voto del público, lo que dejaría a Daniela o Agustín afuera de la casa.

Tanto la indecisión de Marcos, como la determinación de Romina, pueden dejar a uno de sus amigos afuera. Y ya es demasiado tarde para evitarlo.