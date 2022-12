"¡Es un gordo boludo!": Alfa se hartó de Ariel, lo encaró y le prometió que lo sacará "cagando" de la casa

La llegada de caras nuevas a Gran Hermano prometía cambios y otras fuentes de conflictos distintas a las que ya se venían analizando en el programa. Aunque en los hechos, el ingreso de Camila Lattanzio y Ariel Ansaldo, no modificó el ecosistema del juego, sino que más bien los dejó a ambos como extranjeros de la casa más famosa del país.

Y así fue que los dos quedaron en la primera placa de nominados en la que participaron. Y si bien lo de Camila fue por sanción, es probable que de no haber sucedido el castigo también fuera parte de los nominados. Primero porque para quienes están dentro desde hace más de dos meses es más fácil nominar a desconocidos, y segundo porque su forma de moverse en la casa no convence mucho a las chicas.

Distinta es la situación de Ariel, quien sí fue nominado por sus compañeros y quien viene abriendo discusiones y frentes de batalla por muchas de sus actitudes en el programa. El hombre de Berazategui, que había prometido manipular a todos una vez que esté dentro, viene fallando en su tarea, y ahora se cruzó con uno de los pesos pesados del juego: Walter "Alfa" Santiago, quien se cansó de sus actitudes y le hizo la cruz por sus comentarios y su juego tóxico.

Todo comenzó a los pocos días de la llegada de los nuevos al show. En esos días donde todos se estaban conociendo, el sexagenario tuvo una situación muy confusa con Camila en la que, según él, jugando le metió un dedo en la boca mientras dormía.

Esto fue visto por Ariel, que puso el grito en cielo al ver tal barbaridad. Aunque no esperaba chocarse con la pared que protege a Alfa y todos sus derrapes, por ser una persona que suma a la hora de convocar audiencia y ser el programa más visto del momento. Además, cometió el error de volver a contarlo con la intención de liquidarlo hacia afuera y adentro. Algo que el patriarca de la casa, no le perdonó.

Así fue que hace pocos días, mientras Alfa charlaba con la reingresada Lucila Belén "la Tora" Villar en el patio, le contó cuáles eran sus planes con Ansaldo, a quien se refirió como "gordo boludo", luego de que este le haya hecho la jugada de exponerlo para esmerilarlo. "Recién me dijo que el hizo ver 'cómo la trataste a esta chica'. Es un pelotudo importante. Pero yo las cosas las digo en la cara, no las digo por atrás", prometió Alfa.

Entonces su momento llegó al otro día, cuando inocentemente Ariel le habló al pasar al hombre que más placas de nominaciones pasó en la edición 2022 del reality. "¿A qué hora decís que nos despertaron hoy, Alfa? Muy temprano", atinó a decirle Ansaldo. "Ni idea", contestó Walter. Aunque enseguida se frenó y dio un discurso donde mostró los dientes como un verdadero león.

"Te voy a pedir un favor, a mí no me gusta que me usen. Entonces, te cuento, si fuera mi casa te echo. Como esta no es mi casa, yo no te puedo echar. Soy clarito y soy así. No me hables. No me interesa que me hables. No me interesa tener ningún tipo de relación con vos. ¿Está claro? Clarito", disparó Alfa, haciendo alusión a las intenciones ocultas del nuevo para lastimarlo.

Y luego volvió y siguió con su discurso claramente ofensivo: "Ya sé que tengo 60 años, y bien puestos los tengo. Y muy bien vividos. Como un capo los viví los 60 años. Si viene alguno y se quiere hacer el vivo, lo saco cagando. Y no me gusta que nadie me use, y te hablo bien bajito. No me hables, hacé de cuenta que no existo y ya".

El hecho de decir que él dice las cosas despacito aclara que su enojo es por la exposición que hizo de sus errores el nuevo. Ahora ambos están en placa, aunque también lo está la correntina Constanza "Coti" Romero, quien tiene más fichas que nadie para irse del programa el próximo domingo. Lo que es un hecho es que este duelo termina con uno de los dos fuera del juego. Más temprano que tarde.