“Es la última vez que nombrás a mi ex”: la terrible pelea entre Romina y Alfa en Gran Hermano

La cocina se ha convertido en el lugar preferido de Romina Uhrig y Walter Santiago dentro de la casa de Gran Hermano. A más de tres meses del ingreso, los participantes supieron forjar una relación fuerte. Pero, casi como un matrimonio, a veces todo estalla por los aires y protagonizan discusiones muy fuertes.

Hace pocas horas ocurrió una de esas escenas que alborotan la casa y marcan un antes y un después entre la relación de la diputada y Alfa. Lo que sucedió fue que, como tantas otras veces, el sexagenario cruzó un límite y todo se desmadró. Así logró sacar de las casillas a Uhrig.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Mientras Romina y Julieta se mantienen expectantes por la relación entre Alfa y Camila, con quien se muestra muy unido y está sacando su costado de galán, pese a las cuatro décadas de diferencia, también aparecen situaciones de enojo. Es que Alfa a veces rompe cualquier paciencia.

En la tarde,los dos participantes charlaban sobre las relaciones, las parejas y las infidelidades. Fue entonces que ella dijo: “Si no te sentís bien en un lugar, señor agarre sus cosas y váyase. No hace falta engañar”. Fue entonces, que él, como siempre, se opuso a lo que dijo su compañera: “Eso es lo que vos creés. No es así.

Casi al borde de la indignación, Romina le preguntó: “¿Entonces está bien engañar?”. Y él le dijo: “No, no está bien engañar. Pero es una sociedad conyugal y después de 50 o 55 años no es fácil irse a la mierda”. Entonces, la ex diputada le contestó: “Pensé que no era una sociedad, que era una pareja. Uno se casa por amor, no por una sociedad”.

Fue ahí que Alfa fue a fondo y apuntó sobre el pasado de Romina de muy mala manera: “¡Qué me estás hablando vos, si te separaste dos veces! Nadie se casa para separarse”. Es que Romina estuvo casada en dos oportunidades. Una de ellas con el ex intendente de Moreno, Walter Festa, el papá de sus dos hijas.

Entonces, enojada, Romina le salió con los tapones de punta y le contestó: “¿Qué tiene que ver? ¿Lo engañé? No ¿Él me engañó? No. Pero vos como hablás parece que engañaste a todas tus parejas”. Y muy seria, mientras se iba dela cocina, le dijo a Alfa: “No lo metas a mi ex, ya te lo dije. Es la última vez que lo nombrás”.