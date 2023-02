"Es una persona insignificante en mi vida": Alfa derrapó y le rompió el corazón a su "novia"

Su cara comenzó a hacerse conocida hace algunos meses cuando, con un cartel enorme que le cruzaba el cuerpo casi como una banda presidencial, era la única persona que alentaba a Walter "Alfa" Santiago en las galas de Gran Hermano. Allí fue bautizada por el conductor Santiago del Moro como "la novia de Alfa", un título que aceptó entendiendo el juego televisivo al que estaba expuesta.

Con la salida del polémico participante el último domingo, llegó el momento de que ambos se conocieran. Aunque, al igual que todo el tiempo en el cual el sexagenario no estuvo bajo el ala de Romina Uhrig, la reacción del jugador dejó mucho que desear y lo hizo quedar como la versión más oscura y desinteresada de él mismo.

"No digas más que sos mi novia porque ella es mi novia y tengo problemas", le expresó a Daniela Verónica Iglesias, más conocida como "la novia de Alfa", a la salida de la segunda gala que protagonizó el martes en Telefe, mientras señalaba a una mujer morocha que lo acompañaba. La desilusión de la mujer se hizo evidente y la incomodidad quedó en el aire durante los segundos que duró el encuentro.

A Alfa no le importó la frase que una de las personas que estaba allí dijo, que identificó a Iglesias como "la primera en la tribuna que te bancó", algo que es, además de cierto, una cruel realidad de acuerdo a cómo fue tratada por quien fuera su jugador favorito en el reality.

Dándose cuenta de su evidente trato desalmado, Walter se quedó unos segundos más allí, posando para las fotos y criticando a Julieta Poggio, cuando alguien allí le preguntó por qué no lo había salvado. "Juli no me salvó. Juli es una cringe. Careta", expresó Santiago.

Más allá de la evidente cara triste de quien se auto percibiera como novia de él, sus fanáticos y fanáticas en la puerta le mostraron su afecto y apoyo al ex hermanito. "Esto es lo lindo. Disfrutar con la gente. A pesar de que ganes o no ganes. Muchos se quedaron y no van a sentir este cariño", reflexionó Santiago.

El encono contra Iglesias parece ser de familia, ya que Sergio Santiago, el hermano de Alfa, también tuvo un encontronazo con la mujer. Esto se dio el domingo en el cual abandonó la casa el sexagenario. En esa oportunidad, la mujer denunció en un video que le pidió a la producción que no la pongan al lado de él, rechazando su presencia en el lugar donde se acomodan sus familiares y amigos.

"El hermano de Alfa no me dejó que me sentara ahí al lado de ellos, siendo que yo hace tres meses me vengo con mi cartelito a bancarlo, que doy la cara en las filas, que lo aliento a pesar de todas las cosas", confesó Iglesias en un video que se viralizó en las redes sociales, grabado minutos después del rechazo del familiar.

No es la primera vez que la mujer le marca un límite a Alfa. Ya se había dado la situación en la cual ella había criticado comentarios gordofóbicos y agresivos contra las mujeres mayores de edad. Hace algo más de un mes, durante una de las galas, tuvo una conversación con Del Moro donde hizo hincapié en esta cuestión y marcó los límites a los comentarios que no le gustaron.

Aunque Iglesias no se quedó callada luego del lamentable episodio vivido, y decidió ponerle fin al idilio y fanatismo que la vinculaba a Alfa. En una publicación que hizo en un grupo de Facebook para fanáticos de Gran Hermano, escribió unas palabras de despedida para el jugador y sumó algunas reflexiones respecto a lo vivido en el último tiempo por ella.

"Bueno, voy a hacer un comentario general acá", comenzó escribiendo Iglesias. "Yo el 23 de noviembre, en manera de chiste (obvio) dije que era la futura mujer, lo cual a Del Moro le causó gracia, y desde ese día me empezó a decir 'la novia de Alfa'. Lo apoyé en todas las galas porque es el único que se acerca a mi edad (él 61 y yo 53), ¡no por otro motivo!", relató en la publicación.

"En un momento, expresé algo que me dolió que dijera, pero no por mí en sí, ya que si hay algo que tengo asumido en la vida es mi pobreza y mi gordura", recordó la mujer conocida como la novia de Alfa. "Pero sí me molestó porque conozco personas que por esa condición física la pasan muy mal (principalmente chicos). Así y todo, ¡lo seguí alentando en cada gala!", agregó.

"Otro posteo que hice fue por el hermano de él, que el domingo en el que Alfa quedó eliminado, no quiso que me sentaran cerca de ellos, sin dar explicación alguna", detalló sobre la pelea con Sergio. "Conclusión: nada de lo que diga me afecta, y mucho menos me importa si Alfa me registra o no, es una persona insignificante en mi vida", aseguró.

"Gracias a los que me apoyan y dicen cosas hermosas, y gracias a los que me critican porque le dan contenido a mi humor, ya que me causa mucha gracia", cerró su publicación. "Besos a todos. Daniela, una ex alentadora de Alfa", la firmó. La experiencia de pasar del amor al odio de esta fanática podría ser una metáfora de lo que le pasó a muchas personas, tanto dentro como fuera de la casa, con el polémico personaje.

Cabe destacar que Alfa pasó de ser un favorito a ganar el reality a perderlo todo por sus expresiones sincericidas. Sin ir más lejos, es un hecho que desde que quedó afuera del ala de Romina perdió mucho del capital humano que había podido acumular durante las semanas donde le hacían bullying y lo ponían en una situación de eterna víctima de los desalmados jóvenes que no entendían su conservadurismo de un hombre de 61 años.

Al mismo tiempo la fama no le estaría haciendo muy bien. Desde que salió no paró de hacer vivos de Instagram, uno tras otro, y en muchos de esos dando mensajes de odio, resentimiento o enojo, cosechando entre 3000 y 4000 personas por "live" interesadas en verlo.

Así fue que durante la mañana del martes en A la Barbarossa que conduce Georgina en Telefe, quien fuera docente de teatro de él años atrás, ella le pidió que no lo haga y él apoyó el celular intentando engañarla, aunque ella se lo apagó. "Así como te enseñé teatro te voy a enseñar a ser mejor persona y mejor hombre", dijo la conductora en aquel momento. Una apuesta difícil, casi imposible, y a la cual accedió en vivo para todos los televidentes Romina. Su gran amiga y la única que lo hizo mejorar como persona durante muchas semanas de Gran Hermano.