"Es una putona": el nuevo derrape de Alfa y la decisión del "VAR" que complicó a Maxi

Los días y las noches continúan transcurriendo en la casa más famosa del país, luego de que el domingo se fuera Juliana Díaz de la edición 2022 del reality show Gran Hermano y quedaran 12 de los 18 participantes originales. Y que queden menos personas adentro del juego no quiere decir que los problemas entre los hermanitos sean menos habituales o intensos, si no más bien todo lo contrario.

Es que el esquema que quedó en la casa, generó nuevos grupos y divisiones que ya están operando para conseguir que sus rivales queden en placa de nominados y salgan a través del voto del público.

Estos enfrentamientos y los ataques desmedidos entre ellos están a la orden del día, ya que luego de más de 40 días de convivencia, también las costumbres de cada uno empiezan a molestar al otro y los juicios que se hacen entre sí los jugadores. Esto se evidenció en un nuevo derrape por parte de Walter "Alfa" Santiago.

El sexagenario se refirió a Daniela Celis, quien desde hace más de una semana vive una apasionado romance con Thiago Agustín Medina, el joven cartonero de La Matanza, y quien viene de tener una noche de pasión -récord del programa- que la llevó por todos los lugares de la casa.

"Es una putona", le confesó Alfa a Romina Uhrig cuando ambos analizaban el presente del programa. "Porque para hacer eso, para voltearte un pibe de 19 años en la ducha y estar a los gritos... a mí no me mientan", señaló. El más grande de la casa había dudado de decir esa palabra unos segundos antes, cuando se refirió a ella como un "demoñito chiquitito". "No voy a decir lo que pienso porque está el micrófono, pero ya sabés", le contó a la ex diputada.

Es un hecho que Alfa viene sumando enemigos en su estadía en el programa. Y esta semana también se enfrentó con Coti Romero, porque la chica había escondido un jugo en sobre, según acusó él. "A la enana esta de Corrientes no la quiero ver más", le marcó a Romina en la misma charla.

Las desubicaciones y barbaridades que Walter protagonizó en las últimas semanas, sumadas a sus expresiones anti argentinas durante los partidos de la Selección, lo colocan al sexagenario en un lugar peligroso de cara a las próximas placas, ya que cada vez suma más rechazos en las redes sociales. A su vez, es un hecho que el hombre también tiene su núcleo duro de gente que lo apoya y empatiza con él.

A su vez, ayer fue la nueva prueba de liderazgo y Romina se quedó con el poder de salvar a uno de sus compañeros de la placa que se conocerá hoy a la noche. La misión consistió en un juego de equilibrio en el cual se terminó imponiendo en la final a Maximiliano Giudici, aunque la polémica antes de esa final necesitó la intervención del Gran Hermano, tras detectar que Agustín Guardis había hecho trampa al apoyar los dos pies cuando sólo podía apoyarse uno.

Esto fue anunciado por el conductor Santiago del Moro luego de haber dicho, minutos atrás, que la prueba iba a ser definida entre la pareja de Agustín y Thiago.

Y, antes de que comience el juego, el jugador conocido como Frodo intentó manipular a Maxi para que perdiese la prueba adrede, para perjudicar a su compañera: "No le podemos regalar otra inmunidad a esta", le tiró.

Lo más paradójico de la derrota de Maxi es que, según estiman algunos analistas del juego, cuando a la salida de su pareja el domingo fue a realizar la nominación espontánea, una de las personas que eligió para que se vaya de la casa fue Romina. Lo que significa que, de ser así, ese voto quedará anulado y su bala de plata habrá sido malgastada. Todo esto se verá hoy a la noche cuando se conozca cómo quedó la placa

Por otro lado, la panelista Laura Ubfal adelantó que no habrá eliminados durante los domingos del 25 de diciembre y del 1 de enero. También confirmó cómo va a ser el repechaje de los que ya se fueron para volver al juego y cómo serán los nuevos ingresos a la casa. "Los que están adentro van a recibir a dos participantes nuevos y a dos de los que se fueron", señaló la periodista de espectáculos.