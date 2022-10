"Escuchame, putito" y "bulldog asmático": grave denuncia de un vecino de Holder por maltrato animal

La participación de Tomás Holder en Gran Hermano estuvo repleta de escándalos. No precisamente por su juego dentro de la casa, sino por la cantidad de escarches que lo tuvieron como protagonista. En este caso, violencia y amenazas vecinales.

El fin de semana un usuario de Twitter comentó acerca de un problema que tuvo el 25 de julio con Holder, en el edificio donde ambos viven. Además, expresó su preocupación frente a que el joven descubra que lo escrachó y se tenga que "ir a vivir a zona oeste".

La cuenta de TW @aririsfenty comenzó escribiendo: "Me acuerdo cuando Holder insultó a mi perro por usar el ascensor, se llega a enterar de que uso Twitter para bardearlo y mi perro y yo nos tenemos que vivir a zona oeste". Acto seguido, publicó un chat en donde no evidenció lo dicho anteriormente; sino que el término que utilizó para insultarlo, demostró una vez más su homofobia y su agresión.

"Escuchame, putito. Volvés a entrar al ascensor con ese bulldog asmático que tenés cuando lo estoy usando yo y te cago a trompadas. La próxima usa las escaleras sabes", le escribió Holder no sólo agrediendo y amenazando a su vecino, sino también a su perro. No es un dato menor que ayer por la noche, el fanático de los anabólicos estuvo en el debate que realiza Santiago del Moro en Telefe, y aseguró que todo lo que se vio por televisión sobre él en el GH es solamente un personaje.

Hay algo entre lo que dice, lo que hace y de la manera en la que se muestra que no tiene mucha coherencia. Pero bueno, se entiende que tampoco se les puede exigir mucho. Ahora, teniendo en cuenta que Holder ya está suelto en las calles nuevamente, preocupa el estado del vecino y del bulldog.

Lo que más sorprende de todo esto, es la falta de huevos. Y no por los que tiró a la basura. Sino por esperar a que el vecino se baje del ascensor para insultarlo y amenazarlo, en vez de hacerlo en la cara. Mismo accionar que uso adentro de la casa para "jugar", pero que terminó demostrando que esa sí, es su verdadera personalidad. Esconder comida, opinar de los cuerpos ajenos, tirar alimentos, discriminar, y mentir.

Frente a tantas acusaciones, la mamá de Tomás salió a defenderlo en diversos programas de televisión, en los cuales remarcó que si bien no estuvo de acuerdo con la persona que Holder mostró por tele, ella asegura que no es su verdadera identidad y que es un chico sumamente bueno. No sólo por ser su hijo, sino por hacerse cargo de su familia hace unos años, cuando ella atravesó un grabe problema de salud.