Especulaciones, show y misterio: qué le dijo la misteriosa mujer a Agustín para dejarlo pálido

El autodenominado estratega de Gran Hermano 2022, Agustín Guardis, pasó de ser el menos votado de una gala de eliminación hace un mes, cuando recibió el 0,78 por ciento de los votos negativos, a irse con un estruendoso 76,47 en el duelo que ayer dejó en la casa más famosa del país al participante Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente. Pero los ojos no estuvieron puestos en su eliminación, sino en las palabras que una mujer le dijo cuando el "León" fue a abrazar a sus padres.

Es que, como es de público conocimiento, quienes salen de la casa no pueden hablar con nadie de nada hasta que pasen por el debate de los lunes, en los cuales los panelistas interrogan a los eliminados y los exponen en sus malos movimientos y jugadas. Es por eso que las palabras que una misteriosa mujer, que en su momento parecía que era su ex pero fue negado por ella, le dijo al oído en ese breve instante que se pudo ver al finalizar la gala, llenaron de preguntas y especulaciones a los fanáticos y fanáticas del reality show. Sobre todo, debido a la pálida reacción que tuvo Agustín al escuchar las palabras de esta misteriosa mujer.

Y luego de que en las redes sociales salieran a intentar descifrar qué le habían dicho al jugador de La Plata, una usuaria de Twitter aseguró que tiene el conocimiento de leer labios y que pudo identificar que las palabras que sonaron en el oído de Guardis fueron "saben lo del Drive". Y si bien no existe una confirmación oficial al respecto y el contexto en el cual se dice la frase, con sombras, luces y cámaras en movimiento enfocando sólo un perfil de la mujer, la versión se popularizó y ganó lugar en el marco de que esa declaración que dio fue parte del Talón de Aquiles que terminó con Agustín eliminado del programa.

Cabe recordar que Guardis le había contado a sus compañeros que tenía un Google Drive, un espacio de información en la nube, en el cual tenía guardado material íntimo de las mujeres con las que se había acostado para utilizarlo en caso de que alguna de ellas "se mande un moco", en relación a querer lastimarlo o exponerlo públicamente.

Más allá de lo que le haya dicho en la oreja esta mujer, es un hecho que el eliminado rompió las reglas del juego, de la misma manera en la que la madre de Tomás Holder le dejó una carta en su bolsillo cuando este iba a ingresar a la casa, y la producción se la pidió. Hoy se sabrá más al respecto cuando vaya al debate.

Mientras tanto Daiana Filgueira, la ex novia de Guardis, negó que fuera ella la persona que le habló durante la gala de ayer. "Yo no fui al programa gente, mi contextura física es muy distinta", escribió en su cuenta de Twitter.

Luego también le contestó a otro usuario y dio a entender quién podría ser la persona, pero sin revelar su identidad. "No logro ver bien, no parece alguien que habituaba su vida. Se parece a una que conozco, pero no sé si es", publicó.

Ante había tenido palabras como defensora de su ex de cara a una posible eliminación: "Para los que aman a Agus, les agradezco de corazón el apoyo. Sé que son muchos porque me escriben todos los días. Gracias de corazón, gracias por todo y por, sobre todo, el respeto".

También Filgueira había sido una de las primeras personas en defender a su ex, cuando la tribuna popular clamó su salida tras los dichos machistas y su baboseo hacia Julieta, y cuando pasaba de ser el más exitoso al más repudiado.

"Frodoneta querida, les pido que a partir de ahora no se enganchen en ningún comentario, sólo mensajes de amor y apoyo. Yo los leo y sé quiénes no se bajaron. A todos que quisieron limpiar su imagen se van a caer de culo cuando se enteren. Guarden tuit", escribió la mujer.

Ante el gran aumento de las repercusiones públicas de sus palabras, la usuaria le puso el candado a su cuenta para evitar malos entendidos. Y aparentemente también porque sintió que sus palabras estaban siendo filtradas y utilizadas en contra de su ex novio. "Para todos los productores, conductores y programas. Si quieren que salga a hablar con respeto lo haré, pero burlarse de este momento feo que estamos pasando habla del poco profesionalismo que tienen", criticó en un tuit.

De estratega a ser uno de los más votados para irse de la casa de Gran Hermano, Agustín Guardis aseguró que esta no será la última página que escriba en el reality. Él confía en volver a través del repechaje, algo que hoy parece muy lejano e imposible, pero que, ante un programa tan dinámico, es imposible de asegurar.