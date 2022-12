"Estas mucho más gorda": Alfa y el violento ataque gordofóbico para quebrar a Julieta

Con una prueba de líder ganada por Thiago, con la clase de Educación Sexual Integral por parte de Santiago del Moro, quién frente a la cantidad de relaciones sin protección que se dieron en esta edición se vio obligado a recomendar el uso del preservativo (y hasta les enseñó en vivo a usarlo), podemos decir que Gran Hermano está que arde.

Pasa de todo. Amor, odio, enojo, tristeza y alegría. Si bien los bruscos cambios en los estados de ánimo frente al encierro son entendibles, hay algo que no se puede aguantar más ni en el reality, ni en la sociedad. Año 2022, no importa la edad que uno tenga y sin excusas generacionales, no se opina más sobre el cuerpo de otra persona. Y mucho menos cuando no es por un tema de salud.

Alfa, el participante de 60 años no sólo tiene como cualidades machistas y homofóbicas, sino que también ahora terminó de demostrar que es gordofóbico. Ayer por la tarde, mientras tenían una conversación con varios compañeros en la cocina, el creador de "mira Coti, diez centímetros de placer" aprovechó a para debilitar psicológicamente a Julieta Poggio, y se metió con su cuerpo. "Estás mucho más gorda que cuando entraste, se te nota", comenzó comentándole.

Lejos de tener un GPS y saber ubicarse en el mapa, el hombre continuó incomodando a la joven, con quien parecen estar obsesionados no sólo él, sino también Agustín; quien la acosa a diario. "¿Qué te pasa?", le contestó inmediatamente la ex Consentidos mientras almorzaban. “Estás mucho más gorda que cuando entraste. Antes eras una tabla, ahora estás más gorda”, le volvió a espetar Alfa.

La joven demostró su fuerte incomodidad y se quedó en silencio, ya que además cabe destacar que el ex supuesto amigo de Ricardo Fort no se banca las devoluciones y siempre calla con violencia a las mujeres de la casa. En esta situación en particular, y al ver que nadie lo siguió en su agresión, Walter quiso buscar un cómplice y lo agarró a Nacho, que estaba en la misma ronda que él: “Nacho, decí la verdad. Si vos me dijiste que están todas más gordas”. El joven lo miró, lo negó y lo ignoró.

Cabe destacar que unas horas antes de que ocurriera esta situación, Alfa se desubicó fuerte con Daniela, ya que mientras estaba pasando en el rato con Romina y haciendo bromas entre ellos, le pegó un chancletazo en la cola a la novia de Thiago. Si bien la joven no hizo mucho escándalo e intento atravesarlo con calma, en un momento explotó, lloró y aclaró que esa situación la hizo sentir confundida ya que "afuera de la casa no toleraría que alguien haga eso sin mi consentimiento", concluyó.

Por esto, Daniela tuvo una cita en el confesionario para charlar con Gran Hermano, a quien le reveló que no le había agradado lo sucedido con Alfa y que se sentia incómoda frente eso. Si bien la producción la escucha y le da el lugar a hacer sus "denuncias", no hicieron nada al respecto, de la misma forma que en el anterior momento acosador que tuvo que atravesar la correntina del hogar.