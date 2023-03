¡Filmate esto, Néstor! Cómo fue el reingreso de Alfa y la explosiva reacción de Julieta

El ex participante de Gran Hermano 2022 Walter “Alfa” Santiago revolucionó este martes la casa más famosa del país al reingresar al reality. Sus sensaciones de volver, la sorpresa de sus ex compañeros y la presencia de una valija misteriosa.

Tal como había adelantado el conductor del ciclo, Santiago del Moro, Alfa ingresó a la casa nuevamente, aunque no dio muchas precisiones sobre su estadía.

Al comienzo del segmento del día, adelantó que llevaría consigo una valija que tenía dentro una misión para los chicos. No obstante, no reveló si el hombre se quedaría o no dentro de la casa, ni como visita ni como jugador.

Pasado el tiempo, le dio el permiso para que ingrese. Camila fue la más emocionada al verlo; Marcos y Nacho lo saludaron con una sonrisa, y Julieta y Romina estaban un tanto serias, demostrando que no estaban a gusto con lo que estaba pasando. Incluso, fue la joven quien rompió en llanto por ese motivo.

"Se le ha encomendado una misión a Alfa. Y esa misión está dentro de la valija. No se apresuren, porque no todo es lo que parece. Adáptense y disfruten que todavía falta. Menos de lo que piensan”, expresó del Moro.

Más tarde, Alfa tuvo que frenar con sus bromas para ir al confesionario, donde acordó cómo iba a ser su salida de la casa minutos después y donde se sinceró sobre sus sensaciones por haber vuelto.

“Es muy fuerte esto de entrar de nuevo. La casa te consume, te aplasta. Cuando pasé la puerta se me vinieron dos millones de viviencias. Sentir el olor de la casa. Ver a los chicos y sus reacciones. Camila y el primo sabía que iban a venir a abrazarme. De Romina sabía que se iba a quedar mirando como que no entendía nada. Y Julieta quería saber qué pasa con el juego", manifestó.

Y siguió: "A mí Gran Hermano me dio muchísimo. Me permitió vivir una experiencia única. Me generó mucho cariño ver a los chicos de nuevo. Jugué con Romina como antes, porque no quiero que nadie se enoje. Volví a tomar un café con Camila, como antes".

Posteriormente, del Moro llamó a todos los participantes y les preguntó si querían que Alfa se quedara en la casa. Solo dieron su voto afirmativo Camila y Marcos.

Por lo tanto, el hombre se marchó con abrazos para todos, pero dejó su valija que no fue abierta y no se supo qué tenía dentro. “Los extrañé. Portense mal y pásenla bien. Fueron mis hermanitos 4 meses y van a ser mis hermanitos siempre”, se despidió.