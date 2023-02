"Fue diputada porque...": Alfa trató de "envidiosa" a Romina y le hizo una contundente advertencia

Mientras que en el escenario político nacional, precandidatos y precandidatas a presidente sacan cuchillo y tenedor para conseguir la mayor cantidad de votos posibles y terminar en el sillón de Rivadavia, en Gran Hermano Walter "Alfa" Santiago no se quedó atrás y apeló a la grieta política para ensuciar a su ex amiga, Romina Uhrig, y así vencerla en la placa del domingo.

"Sí, fue diputada. ¿Por qué? Porque se casó con el intendente. Yo no me como ninguna galletita. Cuando salga de acá voy a ver qué leyes hizo como diputada", disparó Alfa contra la mujer de Moreno, en el marco de una charla en el patio con su actual aliada Camila Lattanzio. La referencia hecha es sobre Walter Festa, quien fuera intendente de la localidad bonaerense y también el padre de las dos hijas menores de Romina.

El jueves, Julieta Poggio, como líder de la semana, salvó a Camila y dejó en la placa a ambos rivales junto a Lucila Belén "la Tora" Villar, probablemente la más candidata a salir primera y dejar el versus para las últimas horas del domingo. No caben dudas de que la gala será una de las más vistas del ciclo, y un poco de agua en el desierto de conflictos en el cual se metió el programa tras las expulsiones de los participantes más polémicos.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Por otro lado, tanto Lucila, como Julieta, Romina y Daniela Celis, le hicieron la cruz al sexagenario, en el sentido de que no le perdonan que le haya dicho a la ex diputada que ella fingía que extrañaba a sus hijas para conseguir más afecto de los espectadores. Esto, además, dividió la casa más famosa del país y dejó a Alfa más cerca que nunca de Camila, la mujer que se salvó de la nominación el jueves. En el diálogo con ella, el hombre de la bandana dejó en claro que no hay vuelta atrás en la relación con Romina y hasta la trató de envidiosa y la describió como una mujer muy oscura y malvada.

"Yo te creí y confié en vos al 100 por ciento. Entonces le da bronca", explicó Alfa a Lattanzio. "Le da bronca que no tenés una puta cirugía, le da bronca que sos bonita, que brillás, que tenés toda una vida por delante, que tocás el piano como los dioses, que tenés 21 años y sos profesora de piano, concertista o... ¿cómo es que se llama?", preguntó. "Pianista internacional", contestó Camila. "Exacto. Le da bronca", remató el señor. La pelea entre los dos rivales comenzó hace algunas semanas a partir de las dudas de Alfa respecto a que su compañera saliera siempre con la foto de sus hijas que la acompaña todas las galas.

Luego de eso, el fanático de Estados Unidos entendió que se había pasado de la raya y buscó la reconciliación con Uhrig. Al chocar contra una pared cada vez que intentaba el acercamiento, a tal punto de que ella se lo negara en diferentes oportunidades, su posición cambió y, también, decidió cortar las chances de volver a tener una amistad con ella.

A su vez, la decisión de ayer de Julieta de salvar a Romina tuvo más que ver con un pedido de la ex diputada que por los sentimientos. Es obvio que Poggio hubiera preferido que su amiga sea salvada, pero respetó el deseo de ella de ir a la placa para ver si valía la pena continuar ahí.

"Si la gente no me quiere acá me quiero ir con mis hijas", le explicó Uhrig a muchos de sus compañeros en la casa. Además, soñó con su hermana que le decía que vote a su rival. Esto fue la clave para que le anulen sus votos. Julieta, al mismo tiempo que cumplía la voluntad de su amiga, también lo hacía con el deseo que había expresado Alfa, quien en el confesionario había asegurado que se quería probar con su nueva rival. "Si voy a placa, que venga Romina conmigo", aseguró el sexagenario.

Es cierto que la sospechosa relación entre Alfa y Camila, que fue el comienzo de la pelea entre quienes fueran la mamá y el papá de la casa, desató toda la rivalidad. Aunque, hoy, con todas las barbaridades que dijo Walter de Romina, llegando a disminuirla como referente política, mujer y persona en general, los posibles celos quedaron en un segundo y hasta en un tercer plano.

El domingo será la placa más difícil de toda la actual edición. Aunque también será la más convocante. En las redes sociales la grieta política se asoma fuerte, y hace que los más cercanos a las posiciones de conservadoras opten por Alfa, y que las personas que se sienten más representadas por el peronismo, se inclinen por Romina.

¿Es un adelanto de octubre? No. Solamente es Gran Hermano.