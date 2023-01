¿Fue ella? A Julieta la acusaron de manchar una silla con "caca" y la bautizaron como "Popo"-ggio

La sorpresa invadió a los 12 participantes de Gran Hermano que quedaban en la casa más famosa del país hasta ayer, antes de que se vaya Thiago Agustín Medina y luego de que descubran que en una silla de la cabecera de las que se encuentran en el comedor había una mancha y restos de excrementos humanos.

Lejos de ser una de esas bromas que se le ocurrían a "los monitos" que componían Tomás Holder, Martina Stewart Usher y Juan Reverdito, la realidad fue que una de las hermanitas tuvo un accidente y manchó el asiento que utilizaba, luego de haber vuelto del baño.

Al principio la duda imperó en todos los jugadores a quienes se les consultó sobre si había sido alguno de ellos, aunque luego, gracias al repaso de las cámaras, se determinó que la protagonista de la desgracia fue ni más ni menos que la diva Julieta Poggio, a quien la crueldad de las redes sociales ya la bautizó como "Popo-ggio".

La maldad que tuvieron en las distintas plataformas hacia la creadora de los hashtags #FueraMalasVibras y #SeCayeronLasCaretas, no fue tan así hacia dentro de la casa, donde fueron más contemplativos con el accidente, como lo hizo Walter "Alfa" Santiago. De hecho, el sexagenario confesó que no decía nada "porque le puede dañar la reputación a Julieta". "Le puede pasar a cualquiera", le respondió Agustín Guardis. "Pero seguro, un garco es un garco", contestó Alfa.

Lo más sorprendente del caso fue cómo se enteraron las chicas mientras limpiaban el lugar. "¿Qué es eso? ¿Un bicho?", preguntó Lucila Belén "la Tora" Villar. "No sé qué es eso, espero que no sea lo que yo pienso porque es un asco", precisó enseguida Camila Lattanzio. La culpable, que nunca se sabrá si ya conocía que había sido ella y que lo que estaba ahí era lo que era, rápidamente salió a aclarar que para ella era barro, algo que el resto de sus hermanitos negó.

La confirmación generó un tremendo escándalo en los presentes. "Ay, no", exclamó Daniela Celis, cuando la Tora olió y confirmó: "Mmmmm. Es caca". "Olé esto Romina (Uhrig), no me dejes sola", le pidió a su amiga. "Cualquiera", negó la ex diputada nacional, sorprendida por la solicitud que le hicieron. Entonces fue cuando la culpable insistió con quitarle trascendencia al accidente y a lo ocurrido. "Sacalo con la manguera", propuso.

El tono de la situación ya estaba subiendo naturalmente, ya que además de confirmar lo que era la mancha, nadie salía a reconocer que había tenido un accidente y era el responsable, algo que a la Tora la exasperó y la llevó al jardín para preguntarle a todos quién había sido.

"Chicos, quiero decir una cosa. En la silla hay un pedazo de mierda. Esto es caca", comenzó su planteo Lucila a Maximiliano Giudici, Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente y Alfa, a quienes le pidió que lo comprueben por sí mismos. "Cómo voy a oler si es caca", rechazó el cordobés. "No pienso oler", respondió Nacho.

Mientras tanto adentro seguían las dudas y mientras Agustín decía "no, se han limpiado el orto en la silla. Han refregado el culo ahí", Julieta continuaba con su insistente intención de bajarle el precio a lo que había pasado. "Sacalo con la manguera", proponía.

Cuando la Tora volvió adentro, no sin antes mirarles la cola a todos los jugadores y jugadoras, apuntó contra Ariel Ansaldo, el parrillero a quien muchos de los hermanitos juzgan por no ser el más higiénico de sus compañeros y compañeras. "Si hay algo que soy es limpio", contestó el de Berazategui a su coterrranea.

Quien no podía disimular el asco que le generaba la situación era la ex diputada nacional, a quien Lucila le insistió en que lo huela para confirmar qué era la sustancia. "Tora, me enojo" , le advirtió Romina.

Los chistes al respecto no esperaron para darse, ya que la Tora se preguntó "cómo mierda llegó la mierda ahí", y las risas aparecieron en el rostro de sus amigos y amigas. Luego fue al cuarto a buscar al único a quien todavía no le habían preguntado nada. "Thiago sos el único que me falta. En una silla hay caca. Estamos viendo quién es el culpable", le planteó. El chico de La Matanza lo negó enseguida.

El que ya andaba cerca de la pista correcta era Alfa, quien se encontraba dentro del agua cuando todo sucedió. Desde allí le dijo a Nacho su teoría, y este la llevó para todas las chicas y chicos que estaban del lado de adentro. "Dice Alfa que, sin echarle la culpa a nadie, por una cuestión de lógica, si alguien se caga y está con malla, por un tema estadístico, tiene más chance de ser mujer que hombre", explicó Nacho.

El lugar común de "son cosas que pasan", el cual en este lado del mundo se utiliza para entender que muchas veces las situaciones no terminan ni se dan como se espera, tiene su paralelo norteamericano, aunque es mucho más soez: "shit happens". Que quiere decir "la mierda sucede". Eso es lo que sucedió el último domingo en la casa más famosa del país. Literal.