Gambito de primo: la estrategia con la que Marcos se comió crudas a la Tora y a Camila

Las rivalidades en Gran Hermano no son las mismas que al comienzo de la actual edición, cuando "los monitos" que compenían Tomás Holder, Martina Stewart Usher, Juan Reverdito y Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente dividieron la casa más famosa del país y se enfrentaron directamente a los demás.

En la actualidad, con sólo seis participantes y no 18 en carrera por los 15 millones de pesos y la casa prefabricada, la situación es mucho más distinta, porque si bien existen las diferencias y los enfrentamientos, al ser tan pocos no existen enemistades bien fundamentadas y definidas como al principio.

Es por eso que la confusión sobre a quién salvará el líder de la semana Marcos Ginocchio, de entre las nominadas Romina Uhrig, Julieta Poggio, Camila Lattanzio y Lucila Belén "la Tora" Villar, está más vigente que nunca. Pero el Primo, contra todas las acusaciones en su contra, juega. Y lo hace muy bien.

De las cuatro chicas que están en placa, las cuatro creen que pueden ser salvadas por el líder. Aunque el salteño ya tiene su jugada bastante definida, y si bien todavía mantiene algunas dudas sobre a quién salvará, ya tiene muy claro a quién no.

"¿A quién pensás que salva?", le preguntó Nacho a la Tora durante la madrugada posterior a la nominación. "Mirá, en otro momento te hubiera dicho a mí no. Y hoy en día tengo fe. Porque con el Primo, en todos los ataques que tuvo tristes de llanto, fui la única que lo notó", aseguró la Tora.

"Él también re estuvo conmigo cuando estuve muy mal, el tema del psicólogo, siempre le recomendé que vaya y él ahora re va y lo recomienda. Él no iba y porque le empecé a comer la cabeza empezó a ir. Y porque siento que conectamos mucho más. Entonces, realmente ahora tengo 99 por ciento fe y 1 por ciento posibilidad", reconoció la rubia de Berazategui. El papá de Nacho, Rodolfo Castañares, presente allí, inclusive le dio la razón a su nuera.

"Lo mismo ayer, cuando estaba Valen, que lo hice porque soy así, la agarré y le dije 'la decisión que tomés va a estar bien, por sí o por no, va a estar bien, porque vos ya bancaste. Así que lo que vos decidas va a estar bien y acá vamos a estar bancando a Marcos y te vamos a estar bancando a vos'. Y justo el otro día me agradeció las palabras que tuve con Valen. Como que siento que la relación con el Primo cambió un montón. Tipo no me tiré para atrás, como que esta vez puedo llegar a creer que pasa", confesó Lucila.

En el mismo lugar se encuentra Camila, que si bien no tiene la confianza de la Tora, se siente con muchas más chances de las que realmente tiene. La chica que fue la última en ingresar a la casa fue nominada por Marcos, algo que sucede todas las semanas, y además, muchas veces prácticamente lo acosa, algo que tuvo que remarcar el salteño para evitar que la chica se mantenga en esa postura.

Mientras que la Tora y Camila se sienten con chances, estas en efecto son nulas. El corazón puro del jugador más favorito de la temporada lo llevaría a salvarlas en caso de ser necesario, pero no a a elegirlas -por más buena onda que haya existido en las últimas semanas-, si hay otras personas por las que siente algo más.

Justamente esta es la realidad de Romi y Juli, quienes fueron a la nominación con unas trenzas hechas por Valentina Ginocchio, la hermana del líder. Es entre estas dos jugadoras que se encuentra la decisión de Marcos. Eso es seguro, aunque existen muchas dudas respecto a cuál de las dos quitará de la placa.

Con Romina lo une un afecto que siempre estuvo presente, aunque tampoco hayan sido grandes amigos. Siempre hubo mucha camaradería, por así decirlo. Y hasta también algunas dudas en las caras de ella a la hora de mirarlo. La mujer de Moreno, que se comportó siempre como una lady, más de una vez lo miró con expresiones que pueden ser interpretadas como deseo sexual. Al menos así lo vieron los inescrupulosos ojos de los fanáticos y fanáticas en las redes sociales.

A estas miradas Marcos jamás respondió con intenciones de frenarlo o aprovecharlo. Esas se las guardó para Julieta, la mujer que la producción de Telefe y Kuarzo intentó vincular con el salteño durante meses, hasta que su tía en una gala le sacó tarjeta amarilla a Santiago del Moro.

No hay que ser muy perceptivo para notar que Marcos le tiene más ganas a Julieta que las que le tenía Lionel Messi a la Copa del Mundo. Quizás cuando salgan y ella defina las cosas con su novio Lucca Bardelli, pueda darse ese momento feliz que tantos televidentes desean.

Quizás la salvada de hoy se la haga a ella y sea el comienzo de una historia de amor. Es mucha especulación, sí. Pero no es tan descabellado como la idea que tienen la Tora y Camila, de que van a ser salvadas por Marcos. No tienen chances.