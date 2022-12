Gran Hermano 2022: cuál es el supuesto problema de salud que tiene Agustín y cómo lo afectó dentro de la casa

La Frodoneta está fuera de control y se destrozó. De hecho, todos los fanáticos de Agustín Guardis, a quien apodaron como Frodo, ya se bajaron. Y cada vez son más las voces que lo defenestran por las diferentes actitudes que mantiene dentro de la casa de Gran Hermano. El “jugador” del reality está a punto de ser eliminado del juego.

Hace varias semanas, Agustín pensó que sería el nuevo Matías Schrank, aquel recordado jugador de Gran Hermano que volvió a locos a todos sus compañeros, generó gracias en el afuera y fue subcampeón en la edición de 2015. Pero para llegar a eso, a Frodo le faltó mucho.

Aunque suele hablarle a las cámaras, para dedicarle palabras a su “manada”, como le dice a sus fans, ya que él se autodenominó “el león”, el juego con sus compañeros falló y encima sus dichos dentro de la casa lo expusieron al público. El primer error fue creer que su fortaleza iba a durar.

Cuando vio que fue eliminado de la placa de nominación en primer lugar, pensó que el apoyo del público sería eterno. Pero el juego recién comienza y las jugadas que fue exponiendo a la hora de nominar dejaron de ser tomadas como grandes ideas tacticistas y se convirtieron en un mal chiste.

Para colmo, Agustín, que había sido víctima de bullying por parte de “los monitos”, que fueron eliminados uno por uno, no supo hacerse fuerte desde ese juego y comenzó a comportarse como lo hacían sus enemigos. Se peleó con figuras fuertes de la casa como Alfa y Romina y hasta comenzó a realizar fuertes escenas de “acoso”.

La primera en sufrir el cambio total de Guardis fue Julieta Poggio. La bella actriz sufre sus miradas constantes y sus palabras fuera de lugar a cada hora. Pero lo peor no llegó a sus oídos. ES que Agustín reveló que quiere tener sexo con ella. En una charla con Alexis "el Conejo" Quiroga, Frodo dijo que no se aguantaba más, que iba a encararla, y que en caso de que ella se niegue, la mandaría a placa y la sacaría. Medio acosador, ¿no?

Pero después se mandó una peor. Durante una charla con los hombres de la casa, Guardis dijo que tenía una carpeta virtual con material erótico de sus ex parejas para usarlo en caso de que si se mandaran "algún moco", en una clara confesión de potencial extorsión con imágenes de la intimidad. Por un lado, Frodo cometió un delito. Por el otro, hasta sus amigos le soltaron la mano afuera.

Pero, al tiempo que pierda más popularidad, su ex novia salió en su defensa. En el programa de Georgina Barbarossa, Daiana Filgueira aseguró que Frodo tiene problemas de salud. “Lo veo mal desde hace días. La otra vez, él se agarraba el corazón porque se sentía mal y en esa situación yo sé por él mismo que a mitad de 2021 él tuvo un problema”, contó la joven sobre el inconveniente.

Y siguió: “Yo no puedo decir cuál era el problema porque ni siquiera él me explicó las palabras técnicas de medicina. Yo lo había asimilado como un preinfarto, por eso estoy preocupada por él. Pero no sé si es eso”. En tanto, desde las redes sociales, cuentas anónimas que supuestamente fueron creadas por personas que conocen a Frodo dieron a conocer lo que sufre. Para muchos preocupa que suele hablar solo y tener actitudes muy violentas.

De hecho, en las últimas horas, Agustín perdió el control., Fue cuando perdió en la prueba de liderazgo y empezó a insultar sin parar. "La concha de tu hermana", "la concha de la lora" y "la puta que te parió, pelota de mierda" fueron los insultos del participante. Desde la producción de Gran Hermano aseguran que la salud de todos los jugadores está absolutamente controlada. Habrá que esperar qué sucede con el joven Frodo.