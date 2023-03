¡Hizo caca acá! El show de Holder en Gran Hermano: chicanas, burlas y preguntas incisivas

La duda respecto a qué hubiera pasado en Gran Hermano si en la primera semana Martina Stewart Usher no salvaba a Walter "Alfa" Santiago y sí lo hacía con Tomás Holder, parece haberse respondido luego de que, en las primeras doce horas desde su reingreso, el influencer rosarino demostrara su amplio arsenal de bromas, dobles sentidos y preguntas incisivas hacia los finalistas de la actual edición.

Es una pregunta muy importante, ya que la eliminación de Holder resultó ser una bisagra en el reality. Es probable que Alfa no hubiese pasado esa placa y, por ende, no se hubiera transformado en el personaje polémico que tanto aportó. Pero a su vez, también es un hecho que el influencer hubiera crecido en fanáticos y seguidores, como lo está haciendo en este momento. Tanto Holder, Mora Jabornisky y la propia Martina reingresaron a la casa para hacerle campaña a uno de los finalistas. El primero tendrá defender a Julieta Poggio, Martina deberá apuntalar a Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente y Mora hará lo propio con el salteño Marcos Ginocchio.

Cabe remarcar que, para los espectadores del show, está pasando todo lo contrario. Las malas lenguas hablan de que los tres reingresados juegan para Nacho. Y no parece nada descabellada esa teoría conspirativa. Sólo en las primeras horas, Holder dejó más en el programa que durante los seis días anteriores que estuvo y fue parte de los concursantes.

Recién ingresado, Holder hizo un chiste que sólo entendieron algunos espectadores. Es que para los finalistas el físico del rosarino era mucho más corpulento. Aunque aparentemente estaría haciendo menos pesas en este momento, y eso lo hizo bajar de peso. "Vos estás un poco más delgado, ¿no? Antes estabas como más inflado", le preguntó el conductor Santiago del Moro. "Dejé de comer pollo", contestó.

La referencia es a ese video que no tardó en convertirse en viral cuando confundió la palabra "apoyo" con "pollo", y le preguntó a Martina y Nacho: "¿Pollo? ¿Dónde hay pollo?", lo que derivó en un ataque de risas de sus compañeros.

La anécdota tiene una demostración práctica de la nueva realidad de Holder: la autocrítica. Del joven que ingresó hace cinco meses diciendo que ya sabía todo de la vida, parece no quedar mucho, luego de su separación, ciertos viajes introspectivos que hizo en este lapso y una desintoxicación de sustancias nada saludables que consumía.

La nueva faceta de Tomás también lo muestra con las preguntas más incisivas de todas. Desde que ingresó a la casa nuevamente tiró dos sin anestesia que enmudecieron a los finalistas y enloquecieron a los espectadores, según se pudo ver por las reacciones en las redes sociales.

"Con esta te mato, ¿querés que te mate?", le preguntó a Holder a Nacho. "¿Es verdad que sentías más atracción física por Martina que por La Tora?", lanzó el rosarino respecto a Lucila Belén Villar. La negativa la dio Nacho con la cabeza, y enseguida la mujer que está haciendo campaña por él lo interrumpió y dijo: "No, sos un forro", para luego confesar que si eso fuera así hubieran "chapado". Esta pregunta demostró que Holder está jugando fuerte para generar conflicto. Más allá de la gente que vaya a votar o no. Aquí el problema será entre Nacho y La Tora, por lo que lo hará bajar su rendimiento. Al menos esa parece que fue su intención.

En esa onda incisiva fue que también se acercó a hablar con Marcos y le preguntó cómo se había visto con el tema de las chicas. "Ya son cinco meses sin nada. Yo no hubiese aguantado, yo me hubiese ido. Si al segundo mes no hubiese tenido contacto con nadie, no sé", comentó Tomás. El salteño, fiel a su estilo pacífico, contestó con la tranquilidad que lo caracteriza: "No, la verdad que no me desespero por nada. No necesito tampoco. No lo tomo con desesperación ni mucho menos".

Marcos ya había caído en la trampa de Holder, ya que enseguida el influencer demostró su verdadera intención, preguntarle por la mujer que tanto miró durante estos meses. "Yo aparte te veía pegado con Juli y decía 'bueno, capaz que pasa algo', y después me acordé que tiene novio", comentó Holder. "Tienen una linda relación", agregó.

"No, no. Super amiga. Lo bueno es que salís con todas esas relaciones que formás acá", fue la respuesta de Marcos, intentando desentenderse de una situación embarazosa.

Esto no fue lo único que le dijo a Marcos. Es más, hasta en algún momento pareció que el que había ingresado para hacer campaña por él había sido Holder. Es que este le comentó que había salido con un amigo de él y hasta había lanzado comentarios como "tenemos un grupo de amigos parecidos".

La cercanía con Julieta, la mujer a la que supuestamente debe alentar, sólo se vio en algunos momentos. Fundamentalmente cuando ella contaba su pelea con la correntina Constanza "Coti" Romero. "Me habló como si me tuviera bronca, ¿tan falsa podés ser?", comentó Poggio. Holder allí la respaldó con fuerza: "Yo no sentí bronca, sentí envidia".

También existieron otros momentos en los cuales no sólo no se vio el apoyo a la chica, sino que hasta se presenció todo lo contrario. En un momento el rosarino recordó el encuentro de Marcos con su familia y hasta tuvo palabras amables para con él. "En tu caso, Marcos, tu reencuentro con tu papá fue muy lindo por el abrazo que le diste. Siento que había muchas cosas que te venías guardando y al explotar en llanto estuvo bueno", elogió Holder, quien enseguida fue interrumpido por Julieta. "¿Y del mío no me decís nada?", preguntó, ya cansada de que juegue para otro cuando el apoyo debería ser con ella.

El juego a dos puntas del influencer se evidenció cuando jugó con la mayor vergüenza de Julieta en la casa más famosa del país, uno que le hizo ganarse el cruel apodo de "Popo-ggio", como la llaman sus detractores en las redes sociales.

La transmisión de la gala estaba terminando y Del Moro los llamaba para que se acerquen todos. Entonces Holder pasó por la cabecera de la mesa de la cocina y lanzó el temido "hizo caca acá", en referencia al accidente que protagonizó la bailarina hace unos meses, cuando no llegó al baño.

¿Para quién juega Holder? Es difícil saberlo. Lo que es seguro es que juega para sí mismo, como desde el primer día que ingresó al reality más popular del momento.