Juan Reverdito apeló a la sociedad para cancelar a Alfa, pero terminó afuera del programa

Desde la primera semana en la edición 2022 del reality show Gran Hermano, se pudieron ver los hilos que el taxista Juan Reverdito comenzó a desplegar sobre algunos de los otros participantes. Con sus conspiraciones y su capacidad para conducir grupos, enseguida se transformó en una figura paterna de los dos primeros eliminados, Tomás Holder y Martina Stewart Usher, y también de Nacho Castañares. Y salvo al último, fue también responsable de la salida de los demás.

Con Holder fue quien convenció a Martina de sacar de la placa a Alfa y dejar al influencer rosarino, confiando en su convocatoria para ganar un duelo y fortalecerse. Luego con la chica también se vio cómo, con su postura de no abrir juego con los demás, la perjudicó. Ese hermetismo lo cambió enseguida que se fue la mujer del grupo.

Este ángel exterminador no pudo con Nacho, quien ayer se llevó un aproximado del 6% de los votos, y el segundo menos votado detrás de Agustín Guardis, quien tuvo el 0,78%.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Además, luego del exabrupto de Walter "Alfa" Santiago y el desodorante con la correntina Coti Romero, muchos de los rivales del sexagenario en la casa quisieron capitalizar eso con el público exigiendo una cancelación. En el mano a mano que pedía Reverdito con Alfa, el taxista explicó confiado que iba a ganar porque la sociedad había aprendido y ya tenía claro que no quería más a personas como su contrincante.

Evidentemente Juan desconocía el rechazo acumulado que tenía por haber sido el de las peores declaraciones y maldades hechas por su grupo, y a su vez no contemplaba que la repudiable situación que protagonizó Alfa, no iba a ser interpretada por el público como lo que finalmente se entendió: que fue un chiste de mal gusto dicho por una persona que suele no tener límite a la hora de decir este tipo de barbaridades.

El ojo del público golpeó fuerte a las aspiraciones de quienes buscaron cancelar a Alfa. Una jugada riesgosa que terminó fortaleciendo al mayor de la casa, porque las cámaras evidenciaron cómo, las mismas personas que tienen actitudes reprobables en distintos aspectos de la vida, pidieron la cabeza de Santiago de forma exagerada y sobreactuada.

Es que si bien la actitud de Alfa fue completamente repudiable, en las redes sociales muchos fanáticos y fanáticas comparaban lo que dijo el hombre con el famoso acoso que Thiago Agustín Medina realizó ante Guardis, cuando este estaba dormido. "Ahí no hubo castigo", protestaban.

Es que es un hecho que Alfa llegó a la placa por decisión de Gran Hermano, como castigo de su desubicación con Coti. Y que eso no se tomó así cuando pasó lo anterior. El precedente es bueno, y evitará que cualquier situación que pueda ser interpretada como acoso o abuso carezca de sanción. Pero al mismo tiempo clarifica un sector que busca aprovecharse de las repercusiones de lo sucedido para ganar, sin contemplar que están siendo observados.

Esto se pudo evidenciar ni bien se fue Reverdito del programa, cuando Lucila "La Tora" Belén Villar siguió con la polémica hacia Alfa y terminó a los gritos y con llantos criticando a la sociedad a la que había apelado para ganar, por votar mal. Al igual que la semana pasada, la rubia demostró que no analiza bien el sentimiento del público, ya que al igual que "los monitos", todas sus caracterizaciones terminan saliendo al revés de lo que espera. Su cara cuando el primero en salir de la placa fue Agustín, el mismo que ella dijo que quería que se vaya, fue esclarecedora.

Guardis viene demostrando ser uno de los jugadores más queridos de cara al público, ya que es la tercera placa de la que sale y, si bien en la primera salió después del salteño Marcos Ginocchio, las otras veces fue la primera persona en abandonar la placa de nominación. A su vez, una publicidad de Telefé que lo daba como eliminado se filtró "por error" en el canal, algo que parece más bien una estrategia de marketing para exponer que no hay ningún tipo de arreglo y que las votaciones son transparentes, ya que parece inverosímil que se prepare un tape de un jugador que no fue votado ni por el 1% del público.

Como buena noticia para los jugadores es que ganaron la prueba semanal y van a tener el cien por ciento del presupuesto del supermercado a su disposición, algo que es como agua en el desierto en el marco de que llevan semanas con la mitad de lo que corresponde.

La casa más famosa del país cambió mucho desde que comenzó hace un mes, y los hermanitos lo saben, ya que adentro hay nuevos grupos, estrategias y conflictos, que se irán solucionando semana a semana con cada eliminación.