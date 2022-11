La contudente denuncia contra Lucca, el novio de Julieta de Gran Hermano: “La engañó con una amiga”

Desde que ingresó a la casa de Gran Hermano, Julieta Poggio se ganó el cariño de los participantes y también del público. Con simpatía y belleza, la joven de 23 años tiene ocurrencias tan inocentes que sus compañeros la bautizaron Disney. Pero, más allá de eso, ha tenido frases que han quedado para el recuerdo, como el día que terminó de nominar y dijo en el confesionarios “hashtag fuera malas vibras”, para que el público votara a los que ella no quería.

Pero hubo más. En la noche del ingreso a la casa, llamó la atención de la mayoría al despedirse de Lucca, su novio, quien se convirtió en meme y tendencia en las redes sociales por su cara de tristeza al verla entrar a la casa. Encima con el correr de los días, los televidentes “shippearon” a la modelo con Marcos, el joven salteño.

Pero esa no fue la única declaración que realizó respecto a su pareja. Una tarde, mientras charlaba con Daniela Celis, se pusieron a conversar sobre lo que más extrañan del afuera. Cuando la joven de las pestañas largas le preguntó si extrañaba a su familia, sobre todo a su madre y a su hermana, Julieta fue contundente.

“No las extraño tanto a ellas. Extraño mucho a Lucca, mucho”, comenzó diciendo que echa de menos a Lucca, su novio. Después de eso suspiró, pensó y sonrío con picardía, enseguida lanzó: “Extraño tipo... la pija”. Su compañero se tentó con la salida de Julieta y estuvieron un rato largo riendo.

Pero no fue la única que se mandó. En medio de una charla con Coti Romero, Juli afirmó sobre un problema que le impide disfrutar de su sexualidad a pleno. Primero, Coti le habló de la noche de pasión que había vivido con Alexis: ¿“Es lo más él, fue la única posición”. Entonces Julieta le pregunto: “¿Qué es lo más? ¿Su pij…?”.

Entonces Coti se rió y le dijo que lo más era mantener relaciones sexuales en la posición en la que lo habían hecho. En ese momento, Poggio se entristeció y le dijo lo que sufre desde que comenzó a mantener una vida sexual: “Qué envidia te juro, ¿fue antes o después de cog…? ¿Fue durante la penetración? Yo nunca puedo, ¿sabes? No puedo tener un orgasmo, cogiendo”.

La denuncia contra su novio

Ahora, una tuitera salió al cruce de Lucca y aseguró en las redes que vio al joven besándose con otra mujer. En ese sentido, la usuario martunovas escribió: “Ayer fui a bayside de casualidad con el novio de Julieta Poggio y se estaba besando con otraaaaaa. Por favor que la reina se entera y lo cague en cámara. #GH2022”.

Según la tuitera, la joven con la que Lucca se besó y engañó a Julieta se llama Sofía Busto, y también tiene 23 años. La morocha es una habitué de esa disco y suele salir con el grupo de amigos de Bardelli, a quien conoce desde hace años. Por supuesto, el chisme se multiplicó en redes y muchos insultaron a Lucca en redes sociales.

Por eso, el novio de Poggio se defendió desde su cuenta de Instagram y explicó que la está pasando muy mal por el acoso en las redes sociales. “Gente, es un reality, es un show. Y está hecho para ustedes. Diviértanse pero sepan siempre que del otro lado hay personas. No estoy participando pero sé que soy parte, y no somos títeres ni actores, es nuestra vida real, tenemos sentimientos y también nos duelen los comentarios”, escribió.

Y continuó: “Estoy recibiendo un acoso psicológico hace un poquito más de un mes, y a aquellos que tienen la mente sana, les pido de corazón que paren un poco. El juego deja de ser divertido cuando no todos se están divirtiendo. Nunca pensé que iba a tener que aclarar si le era fiel o no a Ju porque es el amor de mi vida y siempre sostengo que no hay nada más nefasto que una infidelidad, es de inmaduro. Y que me estén acusando de eso, que inventen cosas, que una chica vaya a la casa de Gran Hermano a gritarle que es cornuda sin saber absolutamente nada de mí”.

Y finalizó: “Me parece que deberían controlar un poco su intensidad por el programa cuando los sentimientos de otras personas están en juego. El sábado salí a bailar por el cumple de un amigo mío (y de Juli), estuve con mis amigas las cuales comparto hace años una amistad, y la chica con la que dicen que estuve es de mi mejores amigas, con la cual también con Ju compartimos una amistad hace años. Me parece hasta ridículo aclarar esto, pero entiendo que tengo que hacerlo porque la gente prefiere guiarse por un tweet de una random que inventó una historia de que SOLO ELLA me vio en un boliche chapando. Basta de por un juego y un morbo de ustedes querer cagarle la vida a otras personas, gracias”.

Mientras tanto, en la cuenta de la supuesta amante de Sofía, los seguidores de Julieta registraron todos los Me gusta de Lucca, así como algunos mensajes en los que les escribió “Te amo”. Pero, ¿qué dijo la joven? Al ser consultada por una fan de Julieta sobre el rumor de romance, Sofía aseguró: “No, nada que ver. Es mi amigo hace años y no sé por qué lo quieren difamar con cosas que nada que ver. Si lo conocieran, sabrían que nunca le sería infiel a Juli y la relación que yo tengo con Juli también”.