La contundente declaración de la mamá de Holder tras la eliminación de Gran Hermano: "Fue desagradable"

Las acciones hablan mas que las palabras, es una frase que está mas trillada que fingir ser alguien que no sos. En este caso, aunque Tomás Holder aclare que lo que se conoce de él es solo un personaje, cada oportunidad que tuvo dentro de la casa de Gran Hermano demostró cuales son sus valores, sus pensamientos, y sobre todo su personalidad.

Ayer por la noche el apasionado del gimnasio y los anabólicos se convirtió en el primer eliminado de la casa más famosa del país, y aunque creía que tenía suficiente apoyo, no lo bancó ni su mamá. Gisela Gordillo dio una entrevista hoy a la mañana en el programa de Carmen Barbieri y opinó firmemente sobre lo que piensa del desempeño y del "juego" de su hijo.

"Tiene que ser él, o quedarse en su casa", comenzó relatando la mujer sobre la posibilidad de que haya un repechaje en el programa. Escpeculación que Holder hizo desde que entró. En un momento del diálogo, Pampito y Carmen le comentaron a la mujer que para mucha gente, la participación de su hijo en el programa había sido "desagradable". Fue ahí, cuando Gisela, lejos de mentir, afirmó que coincidía con esa posición.

"Ojo, yo estoy de acuerdo con ustedes eh.. Muy de acuerdo. Para mi fue super desagradable, no es que estoy diciendo otra cosa. La verdad, a veces lo veía y me daban ganas de entrar y agarrarlo a sopapos, y a pedirle que fuera él como realmente es, no ese personaje que estaba haciendo", admitió la madre del joven.

No obstante a esta postura que emitió de él, también aprovechó el espacio para repetir lo mismo que él ya había avisado, y es que esto era solo un personaje, pero que esta totalmente lejano a la realidad. "Tomás no es así realmente. Es un buen chico, muy sentimental, muy cariñoso. Miren, para que se den una idea: yo en plena pandemia tuve un ACV, y el que estuvo al lado mío para que aprenda de nuevo a hablar, a leer, a escribir o a comer fue él. Él estuvo siempre a mi lado y fue él que cuidó a mis hijitos. Es super cariñoso, y en casa limpia, cocina, cuida a los hermanos. Lo que pasa es que en casa yo lo tengo como en un servicio militar, y tienen que hacer caso sí o sí", reveló.

"Eso me emociona, todo lo que hace, por eso no entendí ese personaje que quiso mostrar en la casa. No me gustó para nada y no estuve de acuerdo. El se saca fotos con Ferraris o viaja mucho en avión porque se mueve en un ambiente de gente de plata o porque tiene canjes por sus seguidores en las redes. Pero nosotros guita no tenemos. Yo tuve que venir en colectivo y volverme en colectivo. Y los amigos de él me llevaron en una camioneta re cheta a comer a Puerto Madero y les dije: 'Guarda que yo no tengo plata para comer acá, yo tengo para un cafecito y un sanguchito, nada más'", afirmó Gisela.

Por último y con respecto a diversos dichos que Holder dijo en el programa sobre las mujeres y la plata, Gisela concluyó: "Después cuando dijo que a una chica le baja puntos no tener plata, que se yo... ¡Si Pauli, la novia, no tiene un mango y es lo más sencillo que hay! Antes de entrar a la casa le dije: 'No pierdas la humildad, eso ante todo'. Pero se ve que no me dio ni cinco de bola. Quedar eliminado fue un cachetazo que estuvo buenísimo. El tiene que entender que así no va a llegar a ningún lado, y que si le dan chance de volver en un repechaje tiene que ser él, mostrarse realmente como es. Si no, que ni lo intente. Mejor que se quede en su casa".