La distancia de la política, el reencuentro con sus hijas y la agresión machista de Cristian U: la vida de Romina post Gran Hermano

Amor, política, salud y dinero. Romina Uhrig fue la última eliminada de la casa de Gran Hermano antes de la final, la cual tendrá lugar el próximo lunes. Desde que salió del reality se convirtió en la persona más buscada no solo por sus ex compañeros, sino también por los medios: ¿volvería a trabajar en la política de la mano de Cristina Fernández de Kirchner?

En una de sus primeras apariciones fuera de la casa, a la ex diputada le consultaron acerca de cómo desempeñó su trabajo en la Cámara de Diputados y le pidieron que explicara cómo hizo para entrar. En ese marco, Romina expresó: “Cuando a Walter le propusieron tener una diputada, él dijo ‘¡Qué mejor que mi mujer!’. Yo realmente le dije ‘No estoy preparada’, y ahí hablo con él y fui diputada nacional”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Esto la llevó a recibir fuertes respuestas como por ejemplo la de Cristian U y Nadia, participantes de temporadas anteriores, quienes dijeron que les provocaba impacto su frase ya que tanto ella como el resto de los argentinos le estaba pagando el sueldo a una persona que sabía que no estaba preparada. Frente a la consulta de si esto le daba vergüenza, Romina afirmó que no.

No obstante, Romina afirmó que los medios de comunicación mintieron con respecto a lo que contaban de ella y expresó: “Los medios dijeron mentiras de mí, sobre mi carrera política, de las cosas que tenía y que cobraba un sueldo de política. No soy tonta. No me voy a exponer en la tele si yo tuviera cosas ocultas o malas. Tengo errores y me equivoco pero nunca hice cosas malas. En ese sentido soy muy tranquila”.

Si bien la última eliminada confirmó que no volvería a trabajar en la política, porque de hecho lo que le interesa es estar en la televisión, cabe recordar que tras los dichos de su ex pareja y ex intendente de Moreno, quien reveló en Argenzuela que “a la única que puede escuchar Romina aparte de mi es que haya un pedido de Cristina”, todo se confundió.

No obstante a las infinitas especulaciones que se hicieron, en las que incluso muchos aprovecharon para faltarle el respeto, Romina dijo que actualmente estaba cumpliendo el sueño de estar allí, haciendo lo que tantas veces quiso. Por último, cabe mencionar que en una pelea que tuvieron en el debate del último jueves, Cristian U le dijo que se “tomara la pastillita” para acordarse de sus dichos dentro del juego, ya que negaba algunas cuestiones.