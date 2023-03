La dura pelea de Romina de Gran Hermano y su sobrino Fabián: “No sé por qué lo hizo, estoy muy dolida”

Desde hace meses, el nombre de Romina Uhrig genera una grieta: quienes la odian, la detestan con todo su ser. Aquellos que la quieren, la ven casi perfecta. Tal como sucede en la política partidaria actual, con ella no hay términos medios. Por eso, su salida de la casa de Gran Hermano generó una enorme sensación. Y ahora una nueva polémica.

Al parecer, la bella morocha se peleó con su sobrino Fabián Herrera, el joven que se volvió tendencia en las redes cuando ingresó al reality y sufrió una especie de ninguneo por parte de su tía, que esperaba ansiosa poder ver a sus tres hijas. Aquella noche, cuando él ingresó, ella lo miró con desilusión y le dijo: “¡Fabi! Ay, hola... ¿cómo estás, mi amor? ¿no dejaron entrar a las nenas?”.

Por supuesto, en aquella jornada ni Mía, ni Felicitas, ni Nina podían ingresar por ser menores de edad. Entonces él le dijo: “No las dejaron entrar. ¡Pensé que las iba a ver! ¿Por qué no las dejaron entrar?”. Entonces él le contó que al ser menores no podían ser invitadas para vivir en la casa. A pesar de su tristeza, la ex diputada le respondió que era lindo verlo. Pero para ese entonces, la cara desilusionada de Romina ya era tendencia en redes al igual que su sobrino.

El tiempo pasó y Romina dejó la casa. Hasta que el sábado, Fabián sacudió las redes con un duro mensaje desde Instagram. ¿La destinataria? Su tía Romina: “A la gente un día le servís y al otro no, no metan todo de si para un proyecto que no es personal, porque te dejan al costado rápidamente y ni gracias dicen, una desilusión más pero bueno todo sirve de experiencia... solo para favores”.

Herrera, que es martillero público y empleado de la Municipalidad de Moreno, apuntó con dureza contra Romina porque no fue invitado a una fiesta que organizaron en honor a ella. Aunque al principio circuló en las redes sociales que el festejo era por el cumpleaños de una de las hijas de la ex hermanita, en realidad se trataba de un evento organizado por el ex marido de Romina, Walter Festa, y varias de sus amigas.

En este contexto, la ex diputada fue invitada al programa Biri Biri, de República Z, y se quebró al hablar de su sobrino: “Estoy sensible. Me duele porque amo a mi sobrino y la fiesta no la armé yo”. Y agregó: “Tengo mucha familia y mis amigas organizaron una fiesta de bienvenida con Walter (Festa). No sé por qué hizo lo que hizo mi sobrino, estoy muy dolida, lo llamé ayer y no me atendió. Recién este sábado llegué a mi casa, no tuve tiempo con mi familia ni con mis hijas”-