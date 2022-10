La emocionante historia de amor de Thiago de GH y su ex novia: "Lo extraño"

Educación, buena onda, generosidad, bondad y paciencia. La historia de vida del participante de Gran Hermano que conmocionó al país, y que lleno de ternura a todos los televidentes. Habló la ex novia de Thiago Medina y contó el motivo de su separación, y como fue como pareja.

Thiago Medina.

La familia del participante de 19 años realizó ayer una entrevista para LAM, y entre diversos temas que tocaron, revelaron que actualmente no tienen Internet en la casa para poder verlo en acción. Algo que seguramente sería muy hermoso, más que nada por la cálida y linda forma de vincularse que tiene Medina dentro de la casa y con el resto de sus participantes.

Esta problemática que atraviesa la familia demuestra cada vez más los problemas que sufre la sociedad y que la política no ve. El oriundo de González Catán trabajó en el Mercado Central y como cartonero ya que tuvo que salir a bancar su familia tras la muerte de su mamá cuando el tenía ocho años. Toda esa dura historia de vida no le sirvió solo para victimizarse, sino todo lo contrario, demostró los valores que tiene como persona.

Lucia, ex pareja de Thiago.

Lucia, la ex novia de Thiago, apareció en la escena y habló muy bien de él y de su vínculo. “Cuando él iba a entrar a la casa, hablamos para separarnos y que no nos peleemos. Quedó todo bien entre nosotros”, comenzó diciendo la joven con respecto al motivo de su separación. Además, sobre la posibilidad de que Thiago esté con alguien dentro de la casa, la joven comentó en tono de broma: “Yo le dije que cuando lo vea con alguien, iba a entrar y lo iba a sacar a patadas. Pero se lo dije jodiendo. Él me decía: es todo por rating, amor".

Con respecto a si vínculo con la familia de su ex pareja, Lucia se mostró muy cómoda y se notaba la buena relación que hay entre todos. "Yo le dije que iba a estar siempre para su familia y para él, aunque no estemos juntos”, afirmó la joven. Ambos se conocieron en el Mercado Central, ya que en un momento ambos coincidieron y trabajaron juntos ahí. “Salimos siete meses, y hace un mes ya que no estamos. Lo conocí en el Mercado Central, trabajábamos juntos. Él me encaraba, me tiraba besos y me invitaba a salir. Yo me hacía la difícil, pero bueno, después ya...Nunca le había prestado atención, pero después sí”. Y dijo: "Lo extraño".

Familia de Thiago.

"No tenemos Internet en casa, y apenas llegamos con los megas... (Además) trato de no ver porque me pongo mal. Me puse mal la última vez que lo vi, cuando Tomás (Holder) dijo eso que me partió el alma y que me hizo percha: cuando lo dejó de lado y (Thiago) se puso a llorar. Yo creí que ahí se iba a ir. Pero ahora veo que está jugando”, había dicho Camila, su hermana mayor.