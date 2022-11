La frase machista de Nacho de GH a Julieta: el recuerdo de la violación en España

Desde que comenzó Gran Hermano, una de las participantes generó fanatismo. Su nombre es Julieta Poggio, tiene 23 años y sueña con ser artista. Su belleza, buena onda y sus insólitas frases, como “#fueramalasvibras”, la convirtieron en una de las favoritas del reality.

Antes de ingresar, la joven había dicho que tenía novio y el joven se convirtió en tendencia por la forma en que la miraba mientras ella ingresaba a la casa. Para colmo, con el correr del tiempo, el público la “shippeó” con el salteño. Y eso volvió a ponerla en el foco de atención.

Pero, hace unas horas, la propia Julieta desechó cualquier tipo de posibilidad de tener algo con el participante. “Me hicieron decir: ‘En la casa no se sabe, dejo la puerta abierta...’. Y ya de primera queda re mal. Yo no lo quería decir, puse una cara...pero no iba a decir: ‘No, no lo digo’. ¿Entendés? Ni en pedo. No estaría con nadie acá. Me dijo que no me iba a perdonar ninguna, me parece perfecto. Y que me va a extrañar. Antes de venir acá fuimos al telo, nos despedimos. Estoy re enamorada”.

Pero más allá de su posible pareja dentro del reality, Julieta siempre es la protagonista. Aunque ni siquiera aparezca en cámara y sea por una situación nefasta. Hace pocas horas, en el programa ocurrió una charla machista y desagradable. Juan Ignacio “Nacho” Castañares Puente y Alexis "Conejo" Quiroga charlaban en una de las habitaciones y el ida y vuelva derivó en Julieta. A partir de ahí, todo se volvería repudiable.

Dentro de la casa se sabe que Nacho intentó conquistarla y no tuvo ni una chance. En primer lugar, ella ya dijo que no piensa serle infiel a su pareja. Por otra parte, en una charla con las mujeres, dijo que Ignacio no le parece atractivo. Lo cierto es que el joven la persigue por toda la casa y le saca charla para ver si tiene una chance de enamorarla. Por ahora su plan fue muy malo.

Ahora fue un paso más allá. Pero muy errado. En la charla con el Conejo, Nacho lanzó, repleto de machismo: "Siento que con un poquito de escabio o un poquito de apriete, ¿sabés qué?". Entonces, el cordobés le preguntó: "¿Afloja?". Entonces, Nacho le dijo: “Sí, boludo”. Esa charla generó indignación y enojo entre el gran público e impactó en redes sociales.

“Que mierda es esto? Se puede ser tan basura? Me están jodiendo? 2022 gente. Y el respeto? Esto no es sancionable?”; “che lo de Nacho y el conejo con Julieta ES GRAVE, no hay que normalizar tener que darle alcohol a una mujer para levantarla es un peligro eso y diría lo mismo si el comentario viniera de Marcos, Agustín o cualquier otro varón o mujer de la casa, no defiendan eso”; “A quienes mierda metieron en esta edición que tienen que alcholizar chicas para c*jerselas? Nacho sos o te haces el violín?” fueron algunos de los tuits contra Ignacio.

Lo llamativo es que desde la producción de Gran Hermano adelantaron que sancionarán con todo el peso del reglamento a Lucila Villar, alias La Tora, porque se sacó el micrófono y le dijo algo al oído a uno de sus compañeros. Pero, una situación que incluye Violencia de Género no generó ningún tipo de rechazo para el programa y el canal. Es muy raro.

Sobre todo porque Gran Hermano cambió para siempre a nivel mundial después de que José María, López, un participante, violara a Carlota Prado, una mujer que estaba totalmente borracha, en el Gran Hermano España 2017. De hecho, tras ese hecho, que recién ahora será juzgado en los tribunales de Madrid, ya no se les da alcohol a los participantes, a excepción de una cerveza o dos copas de champagne por persona. Y, además, para poder tener sexo, las personas deben mirar a cámara y dar su consentimiento en voz alta o levantar el pulgar.