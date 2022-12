La hermana de Thiago de Gran Hermano estalló por los insultos en redes: “Me dicen vaga y gorda cuello sucio”

La fama le puede cambiar la vida a cualquiera. Para bien o para mal. Así lo aprende en estos momentos la familia de Thiago Medina, el participante de Gran Hermano oriundo de La Matanza. En ese sentido, Camila Deniz, la hermana del joven, contó que la pasa muy mal por los insultos y amenazas que recibe en redes sociales.

En una entrevista con LAM, la mujer, que en el medio del reality denunció a su padrastro por Violencia de Género y tuvo que ser internada por los golpes, afirmó que estaba muy enojada por los maltratos en redes: “No estoy enojada sino molesta por ciertas actitudes que pasaron sobre mí. Me enojó mucho que publiquen una foto diciendo que yo tengo OnlyFans”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pero, ¿es real? En realidad, Camila no tiene una cuenta en la plataforma en donde se pueden subir fotos y videos eróticos a cambio de una suma de dinero, en dólares por supuesto. Sino que subió una story a Instagram en donde promocionaba un curso para que las mujeres puedan convertirse en expertas en Onlyfans.

“Eso me agarró mal, Y otra situación es que publicaron una captura hablando con mi prima diciendo que yo soy la más sufrida”, afirmó Camila, sobre otras acusaciones que le endilgaron sobre sus dichos. Y continuó: “Me molesta que hablen de mí sin conocerme. Primero fíjense cómo soy yo como persona y como ser humano. Todos tenemos que salir adelante. No sé hablar, yo soy muy maricona”.

A punto de llorar, Camila siguó: “A todas las personas que me estén mirando: yo tengo una vida, laburé desde los 12 años rompiéndome el lomo, ahora tengo 28 años, y no hablen de mí si saber. Estoy así porque no me gusta que hablen de mí porque no soy la famosa, acá el famoso es mi hermano. Entro a las redes y son insultos, insultos, insultos”.

En otro punto, la hermana de Thiago dijo que la insultan y le dicen que es una vaga: “Ponganse en mi lugar, yo no estoy acostumbrada a esto. Es muy chocante para mí salir en las redes, en los medios. Y que encima hablen de mi vida personal sin saber. No puedo entrar en una red social sin leer que me digan cosas. Ustedes están acostumbradas, yo no estoy acostumbrada. No quiero saber nada, no quiero que hablen más de mí. Si quieren saber de mí, tienen mi número y que me llamen. Me dicen negra cuello sucio y planera. Es muy duro”.