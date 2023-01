La hermana de Thiago lanzó una frase machirula contra Daniela de Gran Hermano: “Es un gato con botas”

Desde el inicio de Gran Hermano, la historia de Thiago Medina causó tristeza entre el público y generó que tuviera muchos fans. Pero, con el correr de los meses, el participante se convirtió en uno de los menos queridos del reality. Es que, de a poco, comenzó a mostrar su personalidad, a veces altanera, a veces con tratos dignos de un maleducado y otras con maltratos hacia Daniela, quien fuera su pareja.

A eso se le sumó su relación amistosa (y amorosa) con Nacho, a quien ha besado en más de una oportunidad y suele acariciar cada vez que puede. De hecho, las fans calificaron a dicha pareja como Nachiago. Eso generó mucho resentimiento en Pestañela, quien entró a la casa decidida a cobrar venganza por todos los destratos de Thiago.

Desde el repechaje en el que pudo regresar, Daniela primero ignoró a Thiago. Después dejó la puerta abierta a una reconciliación. Y ahora, aunque ya no practican sus relaciones sexuales en lugares comunes y casi a la vista de sus compañeros, se besan cada vez que pueden.

En ese contexto, el público no entiende por qué motivo “Venganiela”, como la habían llamado cuando confirmó que volvió al reality y ella afirmó que iría a fondo contra su ex, eligió darle una segunda oportunidad. Y hasta incluso le hace escenas de celos.

De hecho, hace unos días se plantó frente al pibe de La Matanza y le dijo en plan de una escena de celos: "Es tu amante... Después voy a hablar con Nacho, si es por mí, no hay problema. Vos sos libre de hacer lo que quieras, está perfecto".

Y cuando Nacho besó a Thiago en Año Nuevo, Daniela le dijo: "Sos muy cambiante. Me parece que hay extremos... Me la re comí, mal. El re viaje me pegué. Claramente después me di cuenta que no era así de tu lado, entre otras cosas más que no las puedo contar y vos sabés bien qué pasó, qué vi y qué escuché".

Pero hubo una más. En un juego de preguntas de Gran Hermano, Maxi le preguntó a Thiago: "¿Con quién de la casa tendrías una cita que no sea tu novia actual? Una segunda opción digamos". Todos pensaban que iba a nombrar a otra mujer. Pero Thiago siguió con su camino: “A Nacho”. Entonces, Daniela lo miró con cara de odio absoluto.

Ese día, sin dudas, la venganza comenzó a cobrar energías una vez más. Por eso, en la noche de la nominación, Daniela ingresó al confesionario y dijo: "Estaba indecisa, pero terminé de pensarlo en este último momento. Yo sé que estoy acá gracias a la gente, me debo a ellos, sé lo que quieren todos y mi último punto es para Thiago”.

Y agregó con cierto sarcasmo y una excelente lectura de las estrategias dentro de la casa: "Él también quiere estar en placa. También sé que el líder es Maxi, y vamos a probar que tan fuerte es su amistad con Thiago, a ver si lo salva o no. Es a lo que viene, a jugar".

Esa votación se vio en vivo y causó una celebración en la tribuna. Pero más aplausos generó que, cuando salió de votarlo, Daniela fue directo a Thiago y lo besó en la boca. “¿Vieron eso? Venganiela está más viva ue nunca. Le dio el beso de la muerte”, gritó Santiago del Moro desde el estudio, donde el público cantaba: “¡Venganiela! ¡Venganiela!”.

Entonces, el conductor fue directo a buscar a Camila, la hermana de Thiago. Pero ella se negó a hablar y dio su opinión otra hermana: “Es una traidora, una falsa”. Pero luego, cuando Del Moro dijo que Daniel dejó sin palabras a Camila, ella le tiró con todo: "Y con el beso ese, me muero... es un gato con botas". La guerra recién comenzó.