La hermana de Thiago mostró cómo quedó tras ser apuñalada: “La pelea empezó por una jarra”

En las últimas horas, una noticia conmocionó a González Catán, en el partido de La Matanza. Es que Camila Ayelén Deniz, la hermana de Thiago Medina, el participante de Gran Hermano, fue apuñalada y debió ser internada de urgencia. Todo ocurrió durante una pelea entre vecinos, algunos amigos de la joven de 27 años.

A minutos del ataque, Camila había dicho: "A mi hermano, Lautaro, lo agarraron entre cuatro y lo patotearon. Yo salí y les dije: 'no sean atrevidos'. Le quise dar un piña a uno y le erré. Vinieron más personas, vecinos, del barrio, y le pegaron a Brisa, mi hermana. Yo los defendí y a mí me dieron dos puñaladas".

Y siguió: "Fui a la comisaría a hacer la denuncia porque tiraron piedras en mi casa. Todavía no hicieron nada. Y nos tuvimos que ir porque nos van a prender fuego todo. Me clavaron dos puñaladas en la espalda, que casi llegan al pulmón. Me dieron remedios y estoy un poco mejor". Por último dijo: "Hay noticias falsas que nosotros vivimos en un terreno tomado. Este terreno es de mi mamá. No es usurpado".

Ahora, usó su cuenta de Instagram para relatar qué fue lo que sucedió y para mostrar sus heridas. “Todo comenzó supuestamente por una jarra que creyeron que la tenía Lautaro, mi hermano, pero no era así, estaba en la casa de la chica que estaba festejando su cumpleaños o fue una excusa como para pelearse con mi hermano. Supuestamente ya tenía bronca hace rato por la cual se fueron a las manos”, agregó.

Y siguió: “La mamá de este chico lo instigaba a que se agarren a trompadas, pero yo le decía que no se peleen. Me desafió a pelear conmigo, pero yo le dije que no quería pelear, empezó a insultarme a mi madre y decirme muchas barbaridades provocándome. Cuando fui a buscar a mi hermano, me agarró la hermana por la espalda y me dio 2 puñaladas. Mientras tanto, estaban tirando piedras, botellas y palos en mi casa primos y hermanos de esta familia y nueras. Habiendo presencia policial me apuñalaron, al verme ensangrentada me subieron al patrullero llevándome al hospital del 32″.

Esta no es la primera vez que se encuentran vinculados a problemas policiales. En noviembre, la hermana de Thiago también fue noticia. Julio Ricardo Medina, el papá del participante, fue detenido por la Policía después de ser denunciado por su hijastra Camila Ayelén Deniz, por lesiones y amenazas. El hombre de 54 años le había dado una paliza a la joven, que debió ser internada por los golpes y por sufrir un ataque de nervios. Según la denuncia, Medina estaba en estado de ebriedad y había querido pegarle a sus dos hijos, menores de edad.

La causa quedó a cargo de Silvana Bregia de la Fiscalía N°1 Especializada en delitos derivados de violencia familiar, de género y delitos contra la integridad sexual de La Matanza. De inmediato, la fiscal ordenó la detención del padre de Thiago por el delito de lesiones y amenazas.

Por entonces, Camila estuvo bajo absoluto silencio y se negó a recibir a los medios de comunicación que, hasta hacía pocos días, recibió en su casa sin problemas. Pero en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 70 mil seguidores, publicó una historia: “Quiero que se pase esta tormenta que estoy viviendo. Quiero volver a ser yo y sonreír como antes”. Por ahora, el padre de Thiago aún sigue detenido. Además tiene una orden de restricción y tiene prohibido acercarse a menos de 200 metros de la casa donde vivía con sus hijos.