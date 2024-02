La mano invisible de Telefe salvó a Manzana, y Emma y Joel se envalentonaron: "¡Furia falsa, te vas a ir!"

Luego de que Sabrina Cortez se transformara en la última eliminada de Gran Hermano, imponiéndose en el final de la placa a Agostina Spinelli y Facundo "Manzana" Farías, las sospechas de los espectadores acerca de que Telefe diagrama las salidas generaron que una de las tendencias de "X" sea "Gran Fraude" o "Gran Armado".

La razón es que todas las encuestas realizadas por usuarios e influencers revelaban que el favorito para abandonar el programa era el cantante tucumano, quien era el más votado por una amplia diferencia.

Lo más complicado de esto, más allá de cómo puede repercutir en la audiencia, es que esta supuesta manipulación impone cambios naturales en la perspectiva de los y las hermanitas. Así se consigue que algunos jugadores se sientan más fuertes de lo que realmente son y que consideren que al público le gusta cómo está jugando.

Estas sospechas no son originales de este momento. En esta edición, el punto más alto de esto fue la salida de Catalina Gorostidi, quien quedó eliminada en un mano a mano con Alan Simone, cuando todos los pronósticos afirmaban lo contrario.

Juliana "Furia" Scaglione ya tomó consciencia de que es una de las jugadoras más importantes de este Gran Hermano.

Los principales perjudicados de esta confusión que generan las supuestas intervenciones de la producción, en este caso fueron Emmanuel Vich, Joel Ojeda y el mismísimo Manzana. Los tres, tras la salida de Sabrina, se sentaron a diagramar sus próximos pasos, confiados en un apoyo que no se refleja para nada en las redes sociales.

Juliana "Furia" Scaglione, quien había pedido que lo voten a Farías para que quede eliminado, festejó como loca la salida de Sabrina, con los típicos gritos a los que acostumbró a su público. Aunque también los otros jugadores consideraron un triunfo que Manzana no se vaya. Así fue que mientras ella hablaba en uno de los cuartos con Agostina Spinelli, Emmanuel gritaba desde el jardín: "¡Furia, falsa! ¡Te vas a ir!".

Tras eso, hasta explicó a quienes estaban con él la razón. "Ahora vamos a jugar fuerte, mi amor. Obvio, boludo. No me le cago más a ninguno de estos, ni en pedo. 38 nominaciones tengo encima, chicos", reveló. Momentos más tarde, ya con sus otros dos compañeros, reflexionó: "Se tienen que ir Agostina, Cata, Furia, Lisandro "Licha" Navarro, todos esos en fila, en patitos".

"Hay gente violenta, gritona, maleducada, que maltrata, chau, afuera. Esto no es un juego para esa gente. Acá es un juego para gente como la gente. Acá hay reglas. No sabés cómo son las reglas del juego, jodete", sentenció Vich. "No, además ya la advirtieron siete veces", explicó Joel. "32 veces. ¿Hasta cuándo? Eliminala, no sé, metela en otro lado, llevala a Brasil de pase", respondió Emma.

Agostina Spinelli y Juliana "Furia" Scaglione escuchan con atención cómo Federico "Manzana" Farías se enfrenta a sus hermanitos.

Luego continuó: "A mí me hartó. Es más aburrido el juego del grito, del dime, del direte. Por favor. Necesitamos un juego nuevo, estrategias nuevas, gente nueva con ideas creativas para un juego copado. No el grito. ¿La gente no se hartó de verla ya?", se preguntó en un claro acto de desconocimiento acerca de la popularidad que ostenta la joven pelada.

Allí fue cuando Joel le aseguró que debía tener paciencia. "Las cosas se van a ir dando. Es un juego de paciencia, no pierdas la cabeza. Lo dijeron hoy, y por algo lo dijeron hoy. Es un juego de cabeza y de paciencia", analizó. "Y de corazón. Porque lo que no tiene esa flaca es corazón", insistió Emma.

La supuesta manipulación de los números por parte de Telefe, en caso de ser ciertas, terminan perjudicando a los jugadores que quieren beneficiar, ya que estos empiezan a jugar en base a percepciones del afuera falsas y digitadas. "Licha también me tiró en la cara que la gente de ella (por Furia) me la iba a tirar para mí, bueno no lo ha logrado tampoco", deslizó el tucumano.

"No, la gente de ella no tiró para ningún lado. No tiene gente, no sé lo que es la gente ella. Falsa, tuvo que gritar porque la odia a Sabri. Ella salió por otra cosa, nada más. No tenía que hacer todo ese show", sumó Emma, convencido que la salida de Cortez tuvo que ver con la infidelidad que cometió con su ex pareja Brian Fernández, cuando tuvo un affaire frente a las cámaras con Alan.

El arma imaginaria de Juliana "Furia" Scaglione sobre el cuello de Federico "Manzana" Farías, casi como una metáfora de la actual placa de nominación.

Este envalentonamiento que se generó alrededor de estos tres mosqueteros los llevó al punto de querer llevar abiertamente agua para su molino, como si este fuera el ganador. "Amigo, ¿vení? ¿De en serio vas a estar del lado de Furia?", le preguntó Emma a Bautista Mascia. "Yo no estoy del lado", quiso contestar el uruguayo.

"Amigo, de en serio. ¡Por Dios! No, no, no. Amigo, sos muy top vos; sos muy buena persona, buena gente. No avales cosas raras", lo interrumpió Vich. "Yo comparto cosas con ellas, algunas cosas sí y muchas no. Ni blanco ni negro", afirmó Mascia. "Pensá cómo pensaría Denu", le lanzó el peluquero, en referencia a Denisse González, la novia que tuvo en la casa antes de que quedara eliminada. Justamente ella ya no piensa tanto como antes, luego de que Sabrina haya intentado seducir a Bautista. Cambia, todo cambia.