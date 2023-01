“La piba está trastornada": Alfa habló sobre el histeriqueo con Camila de Gran Hermano

Desde hace un tiempo, el acercamiento entre Walter Santiago, más conocido como Alfa, y Camila Lattanzio llamó la atención de los fanáticos de Gran Hermano. Nadie tiene muy en claro si es ella la que genera un histeriqueo con el sexagenario o si es él quien busca la tensión sexual. Lo cierto es que algo existe.

Para muchos, todo se trataba de una estrategia de juego por parte de la rubia. Como entró tarde al programa y cuenta con información del afuera sabe que Alfa es popular. Pero también tiene muy claro que una de las formas de sacarlo del juego al mayor sería si se pasa de la raya con una mujer. Ambas teorías no pudieron ser comprobadas.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

De hecho, con el correr de los días, fanáticos y hasta panelistas del debate creen que existe una relación genuina entre ambos y que el cariño se fue haciendo cada vez más fuerte con el correr de los días. Si bien muchos supieron afirmar que existía un plan maquiavélico de la joven y que Alfa quería algo más con ella, ahora queda en claro que se quieren.

A pesar de los masajes en distintas partes del cuerpo, las manos unidas, los abrazos fuera de contexto y los besos cerca de la boca, ahora Alfa y Camila iniciaron un nuevo paso en su relación. Aunque no tendría directamente con el sexo sino con el cariño de dos amigos.

Los más de 40 años de diferencia no hicieron mella en ese ida y vuelta. Y Alfa se habría convertido en una especie de figura paterna de Camila, quien justamente perdió a su papá pocos meses de entrar a la casa. Para muchos, en Alfa encontró contención en medio del aislamiento.

Pero para los participantes de Gran Hermano, lo que se vive dentro de la casa es preocupante y llamativo. Hace poco, Nacho le dijo a La Tora: "Preparate porque cualquiera de estos días, Alfa le come la boca". Para la mayoría, Camila histeriquea a Alfa para que pise el palito y todo vuele por los aires.

Esa preocupación generó que Romina y Julieta hablaron con Alfa y le manifestaran esa inquietud. La primera respuesta de Alfa fue: “¿Vos te pensás que tengo 20 años?”. Entonces la ex diputada le dijo: "Capaz que vio que afuera tenés aguante y te quiere dejar, como quiere ganar, te das cuenta que a ella no le importa nada, últimamente me doy cuenta que está desesperada, por ahí te quiere dejar mal a vos afuera". Y Alfa le contestó: "No, ¿a mí me quiere dejar mal afuera?".

Preocupada, Romina le explicó: "No sé, ‘mirá cómo está con una piba de 21 años’". Y Walter le dijo: "No. Es al revés. Si fuera así dirían 'el más viejo de la casa se levantó a la más pendeja'. Yo quedaría ante todo el mundo como 'el tipo tiene 60 años y puede estar con una de 20, una de 30'". Fue ahí que Julieta se3 metió en la charla: "Tiene actitudes con vos que no tiene con otras personas acá adentro".

Enseguida, Alfa fue contundente: "¿Vos te pensás que yo soy boludo?". Fue ahí que Romina se enojó: “Alfa, eso que te dijo 'no me abandones como me abandonó mi papá'. ¡Alfa, por favor!". Fue ahí que él le intentó explicar: “No, no, no. Eso fue otra cosa, cuando yo le dije que me iba... Se puso mal. Yo conozco a la gente cuando está mintiendo. Yo conozco a la gente cuando es sorete y cuando miente. A mí me contó la historia de cómo murió el papá”.

Entonces, Julieta le preguntó, muy sorprendida: “¿Te comparó con el papá?”. Y Santiago le respondió: “No. No me comparó. Ella me contó cómo se murió el padre. Ella estaba arriba con la mamá, el papá subió la escalera, la miró dijo 'me siento mal', se cayó y se murió. 48 años. Un tipo muy joven. Y la piba no está bien, está trastornada, está angustiada. Yo lo noté. Está mal, está triste y sigue extrañando al padre. Y a mí un día me dijo que en el fondo está esperando que su padre vuelva. Yo la miré y le dije 'tu papá no va a volver, tu papá se murió. No está más’. Y después se fue a hablar con el psicólogo. Y cuando yo le dije que me iba, me miró y me dijo: ‘Al fin y al cabo, solo me respaldo con vos acá adentro’”.