La revelación los castings: quiénes fueron los participantes más vendehumo de Gran Hermano

"Están buscando una persona que sea real", así se presentaba Julieta Poggio

La simpática Julieta Poggio, en su casting original, arrancó contando sobre su situación sentimental: "Estoy de novia, como siempre, desde que tengo 12 años tengo novio. Corto con uno y me enamoro". Justamente su noviazgo con Lucca Bardelli fue uno de los temas de mayor debate, ya que durante toda la edición quisieron cruzarla con Marcos y lograr que le sea infiel. Algo que finalmente no pasó.

"Me parece que están buscando una persona que sea real. Siento que soy muy genuina con todo. Si tengo que llorar, me pongo a llorar. Si tengo que decir algo no me lo puedo guardar porque me queda atravesado", prometía Julieta. Y es un hecho que muchas de estas cosas sucedieron.