La Tora hizo trampa en la prueba semanal de Gran Hermano: qué sanción podrían aplicarle

Parece que a Lucila Villar, más conocida como La Tora, no le gustan ni un poco cumplir las reglas dentro de la casa de Gran Hermano 2022. La joven, que hace pocos días estalló porque Juan Reverdito fue expulsado por el público y que Walter Alfa quedó en competencia, ahora podría sufrir un terrible final en el reality.

Algo de eso ya vivió la semana pasada cuando, al entrar en la habitación de los hombres, se metió en la cama del ya expulsado Juan, se sacó el micrófono y le dijo algo al oído. Por aquellos días, La Tora tenía la posibilidad de salvar a alguno de los que estaban en placa porque había ganado la prueba semanal y era la líder.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pero, tras la transgresión de la regla, ya que la gracia en Gran Hermano es que ninguno de los participantes pueda sacarse el micrófono, la producción le sacó la posibilidad del salvataje. El final ya es conocido, Juan debió abandonar la casa por casi el 90% de los votos.

Tras el castigo, La Tora dijo ante sus compañeros, llena de mentiras: “Yo nunca me saqué el micrófono. Dijo que la persona a la que le hablé no lo tenía, porque yo nunca me lo saco”. Por supuesto, en la secuencia que quedó grabada, se ve a la chica que se lo quita.

Dentro del confesionario, y a solas con Gran Hermano, La Tora afirmó: “Puede asegurarte que no fue nada de juego, pero sí me acuerdo de la situación y tenés razón. Después, que mis compañeros tomen lo que quieran, a mí me importa Lucila”.

Ahora Lucila volvió a mandarse otra. ¿Qué hizo? En la previa de la prueba semanal, que obviamente es física y que dio como ganadores a Nacho y a Alexis, entró en la habitación de los hombres y boicoteó a uno de los participantes. La grave falta quedó grabada y se cree que servirá para que sea sancionada.

Es que la participante, decidió ponerle cera a las zapatillas de uno de sus compañeros para que no pueda ganar en el juego. Y encima no le funcionó. ¿En serio? Posta. El calzado que intentó boicotear fue el de Alexis, quien terminó ganando la prueba. Pero a ella no le va a salir gratis.

Aunque desde Telefe no quieren que se filtre ningún tipo de información vinculada a la casa más famosa, fuentes allegadas a la producción aseguraron que La Tora podría ir directamente a placa por haber hecho trampa. Y en el caso de que sea salvada por el líder semanal, Gran Hermano podría decidir anular dicho salvataje. Al parecer, los días de Lucila en el reality están contados.