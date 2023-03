La Tora se hartó y la apuró a Romina: "Me va a tener que explicar a mí por qué me bardeó"

La participante de Gran Hermano Lucila Belén Villar, mejor conocida por los espectadores como La Tora, aprovechó la reciente eliminación de Romina Uhrig para asegurar que la enfrentará cara a cara por las palabras que escuchó de su boca tras su salida de la casa más famosa del país.

"Para mí, se le hizo la noche, ya era el turno de Romina. Hasta creo que ya en la anterior eliminación lo era, cuando se fue Camila (Lattanzio). Aunque entiendo que querían que fueran los cuatro primeros y demás", comentó la rubia de Berazategui ante Mañanísima de Carmen Barbieri.

"Cuando se fue Alfa, que Romina vivía con cara de traste, dije 'bueno, va a cambiar, va a empezar a ser ella'. Siempre le preguntaba si estaba bien, si le pasaba algo, como que la trataba de contener, lo mismo con el psicólogo, que le decía que vaya. Bueno, se fue Alfa y yo dije 'va a cambiar Romi'. Y al final era cada vez peor", confesó La Tora respecto a cómo fue que se profundizó la rivalidad que mostraron los últimos días que estuvieron juntos en el programa.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La chica que salió dos veces del juego y cuando reingresó se ganó el corazón de Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente, remarcó "los roces" que la ex diputada nacional tenía con ella durante las jornadas finales que compartieron juntas. "Yo sentía que tenía roces conmigo, y esos sentimientos estaban bien porque afuera vi que me mató en las últimas semanas. Me sorprendió, obviamente. Porque no la tenía así. Pero bueno, ahora va a tener que explicar todo y me va a tener que explicar a mí por qué me bardeó. Lo que tanto hablaba lo quiero escuchar de su boca, de frente", reclamó Villar frente a la pantalla del canal Magazine.

"Decía como que yo cambié las formas, que yo no era así, que era un juego, que cómo trataba a mi vieja, cuando ella con su madre tiene un montón de cosas que resolver. Entonces, digo, ¿con qué moral me viene a hablar a mí, si con su mamá tiene más cosas que resolver que yo?", se preguntó la ex Gran Hermano. También afirmó que vio y se enteró cómo su ex compañera le tiraba "mala leche cuando estaba nominada" con el fin de sacarla del juego y del programa.

La rubia no esquivó el bulto cuando le preguntaron sobre los videos que se filtraron de Romina ejerciendo la función pública y otros virales que fueron la gasolina para incendiar su figura y poner en marcha un plan para demoler la imagen positiva que la mujer de Moreno venía consiguiendo.

"Me estuvieron contando. Yo la verdad es que ni me fijé nada y no voy a hablar de más. Sí, cuando empiece a ver todas las noticias e informes en la tele, voy a ver cómo se defiende, si tiene algo para decir, si es verdad o si es mentira. Y nada, todo eso se va a saber. Así como se supieron un montón de cosas, se va a saber si son reales o no. Si jugó limpio, en el amplio sentido, con los argentinos", declaró Villar sobre la acusaciones políticas que la ex diputada nacional tuvo en su contra en los últimos meses, luego de que la fama haga su rostro el de una persona famosa y conocida.

Como último en ese diálogo sobre Romina, el panelista Pampito le preguntó si, en caso de que fuera candidata política nuevamente, ella la votaría. "No hay chances", respondió La Tora, dejando en claro que nada queda de la amistad que alguna vez las unió.

Villar fue la anterior eliminada a Camilia, quien se fue justo antes que Romi. Su estadía en la casa tuvo dos facetas, una más contemplativa -que se vio tras su reingreso-, y otra más combativa -que se vio antes de irse en las dos oportunidades-.

Sus rivalidades con Walter "Alfa" Santiago y el planteo contra él por su ya famosa desubicación con el desodorante ante Constanza "Coti" Romero y su frase 'mirá, Cotita. 10 centímetros de circunferencia', fueron la razón de su primera salida. La segunda vez estuvo más vinculada a que era la menos competitiva de los seis jugadores que quedaban.

Ahora podrá verse las caras con Romina durante la gala y los debates correspondientes. No quedan dudas que tendrá que pasar mucha agua bajo el puente para que se pidan perdón.