¡Llanto, traición y un plan maestro! Coti la manipuló y Julieta estalló de bronca: "¿Quién se cree que es?"

La casa de Gran Hermano vive momentos de mucha tensión, luego de que la participante Coti Romero quede expuesta por un grito desde afuera, en el cual le advirtieron a Julieta Poggio que la nominación espontánea había sido para ella, y demolieran así el plan perfecto que había realizado con su pareja, Alexis "el Conejo" Quiroga, para dejar a las chicas en placa junto a él.

El grito pudo oírse algunos minutos después de que terminara la gala de nominación que conduce Santiago del Moro, por los hermanitos que estaban afuera: Marcos Ginocchio, Thiago Agustín Medina, Daniela Celis y la mismísima Julieta. Enseguida el corte de transmisión en Telefe impidió que se sepan las primeras repercusiones acerca de la filtración entre los jugadores.

Aunque luego se la pudo ver a la creadora de #FueraMalasVibras charlando con Romina Uhrig y Daniela, tratando de hacer cálculos para saber cómo es que habían terminado tres chicas en la placa, y enojada con Coti, porque ella comenzó a ignorarla. Es que la correntina había entrado al cuarto a consolar a la chica de La Reja, dejando de lado el afecto hacia ella.

"A mí no me dice nada porque estoy con Nacho. Que no me venga a decir que me llena la cabeza, porque a mí no me llena la cabeza nadie. ¿Qué se cree? ¿Que me puede decir con quién me puedo juntar y con quién no?", le preguntó Julieta a Daniela. "Yo nunca haría esa diferencia entre ustedes", agregó. "Yo jamás le dije que le llenaba la cabeza Agustín (Guardis) porque se juntaba con él, ¿qué se piensa?", cuestionó.

Y si bien todos los hermanitos están jugando y cada uno intenta desestabilizar al otro con el fin de continuar en camino por los 15 millones de pesos y la casa, es cierto que Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente es uno de los jugadores que comenzó a descubrir la traición de Coti, solamente haciendo números y charlando con sus compañeros.

Él no calculaba ni que Romina ni que Julieta estuvieran en la placa, por lo que ya comprendió que hubo traición entre las chicas para que de cuatro de ellas que siguen en camino, tres estén nominadas. Es que el plan que enarbolaron Coti y el Conejo salió a la perfección -como las últimas cinco placas-, porque él apostaba estar nominado junto a las chicas, estimando que Thiago lo salvará o, en caso de que salve a Daniela, se impondrá a las otras dos mujeres.

Sus cálculos son arriesgados, ya que el termómetro de Twitter ya demostró que la opinión del público es volátil y que muchas veces quienes mejor estaban, en sólo una semana pierden todo su capital y se van eliminados. Y por más que Julieta diga que no le llenan la cabeza, las palabras de Nacho le hicieron mella. "A mí me parece muy raro lo de la sanción", elaboró la chica respecto a la mentira de Coti, de que fue sancionada por Gran Hermano.

Lo peor de todo fue que los gritos continuaron durante gran parte de la noche y hubo para todos los gustos: "Romina tiene aguante", "Daniela tiene aguante", "Daniela es la más débil", etc. Las intromisiones del público dentro de la casa desbalancean el juego y generan que haya decisiones equivocadas.

Que a la participante de La Reja la hayan tildado de débil la dejó completamente en crisis, y la hizo estallar en llanto. Eso generó que Thiago se le acerque a ella e intente que mejore su ánimo. Si él cree que es débil, la salvará de la placa mañana, aunque si cree que es fuerte probablemente haga lo mismo con el Conejo, y dejará que otra mujer abandone la casa más famosa del país.

La jugada de Coti y el Conejo es arriesgada teniendo en cuenta cómo viene votando el público y castigando a quienes traicionan e intentan realizar un "juego estratégico". Esto desde que en la primera semana se fue eliminado Tomás Holder viene repitiéndose sin excepción, salvo algunas veces que Agustín se salvó. Aunque en cuanto su soberbia comenzó a crecer, lo pagó con su salida.

La frase "si pisan placa se van" se lee todos los días en las redes sociales respecto a muchos jugadores de esta edición del reality, como la pareja de la correntina y el cordobés, y también Thiago.