¡Lo quieren afuera al Primo! El operativo "desgaste" para sacar a Marcos, con Alfa a la cabeza

A diferencia de otras ediciones de Gran Hermano, en la actual tienen una preponderancia muy fuerte las redes sociales, donde hay cuentas que se encargan de subir y revisar material, organizar a los fanáticos de cada integrante, armar encuestas midiendo a los jugadores y hasta predecir el resultado de las placas de nominación.

Gracias a este enorme trabajo colectivo, a más de dos meses de que termine el programa ya se tiene muy en claro cuáles son los candidatos a ganar, aunque siempre pueden perderlo todo por una mala jugada, o hasta renunciar al show. El principal de ellos es el salteño Marcos Ginocchio, quien fue acusado masivamente de ser una "planta" por no intervenir y, a pesar de eso, es el más querido por lejos y un spoiler inevitable de quién se llevará la casa y los 15 millones de pesos.

Esta realidad difícil de negar, no sería el plan perfecto para la producción de Telefe, desde donde estarían buscando una figura más activa y que genere réditos hacia el futuro. Es un hecho que Marcos no tiene un marcado perfil mediático, como el que prefieren desde el canal, pero aún así no parece haber forma de encontrarle un rival que puede sacarlo del juego en una potencial placa de nominados.

Es por eso que los ojos agudos de las redes sociales comenzaron a detectar un operativo de desgaste sobre el salteño, no con el fin de que pueda perder con alguien, sino que decida volver a su casa y dejar el juego, por tanto extrañar a su familia y afectos, y por no soportar más los comentarios, las anécdotas ni la extroversión insistente de Walter "Alfa" Santiago.

El polémico personaje de 60 años, hace unos días reconoció que lo quiere sacar de la casa más famosa del país. "Hoy el Primo ya me aburrió. Todo el día pendiente de mí. Cuando alguien me satura, me satura", le contó a Camila Lattanzio, mientras ella lavaba los platos.

Justamente Alfa es un jugador en el cual caen más las sospechas conspirativas de las redes acerca de que es alguien a quien la producción del programa le filtra información del afuera y con quien se hacen planes para modificar las tendencias hacia el interior del programa. Y es un hecho que la relación entre ellos cambió significativamente a partir de este tipo de eventos de desgaste, que se vienen repitiendo todos los días.

Por ejemplo, es evidente que a Walter en el confesionario le pidieron que baje un cambio con sus acusaciones como las que le hizo al presidente Alberto Fernández, cuando dijo que lo había "coimeado" un montón de veces. También se lo escuchó cantando jingles en perfecta melodía, los cuales fueron utilizados por el programa para hacer publicidad, como el que termina con "aromatizá tu vida".

Otras muestras de este desgaste orientado al salteño por parte de Alfa se dieron en los últimos días, cuando el sexagenario, acostado en su cama con todos los hermanitos y hermanitas presentes, tiró un comentario por elevación contra él.

"Hay gente para la que estoy presente todo el día, me encanta. Si no estuviera yo no hablarían de nada. El Primo es uno", disparó Alfa. "¿Vos pensás que sos el centro del mundo, primo?", le contestó Marcos. "No, me creo. Me lo hacen creer a veces", confesó Walter. "Más te lo creés, menos es", aportó Thiago Agustín Medina.

La intención de esmerilar la paciencia de su compañero está basada en que el más querido por el público hasta el momento ya ha manifestado en muchas oportunidades que extraña a su familia y que está evaluando irse por la puerta para nunca regresar. Y si algo lo sostiene al salteño en el juego es su amistad con Agustín Guardis, a quien extraño cuando se fue y hasta lo votó en el repechaje para su retorno.

Que Frodo esté en esta placa de nominación se basa, además del poco afecto que le tienen los demás por quien fue antes de irse, en la intención de doblegar al Primo, quitándole el bastón en donde se apoya para que los días en el programa sean más fáciles, sostienen en las redes sociales.

También estuvo dando vueltas un video en el cual Alfa llama a todos los demás salvo Agustín y Marcos, a que vayan a verlos al cuarto donde, supuestamente, el estratega estaba hablándole al Primo mientras este dormía. Esta es una de las evidencias que muestran los detractores del polémico personaje de 60 años y los defensores del salteño para exponer el cambio en Alfa.

Es un hecho que Guardis siempre tuvo muy buena relación con Marcos, pero también lo es que volvió transformado y gritando su nombre como si fuera una película romántica, en un clip que quedará para la historia. El grotesco perfil de manipulador del platense, sumado a ese acting mediocre, dan a entender que el exceso de amor hacia su amigo es absolutamente interesado.

Otra de las demostraciones, según los ojos agudos de los fanáticos y fanáticas del reality en las redes sociales, de que la producción busca que Marcos no crezca, fue cómo el conductor Santiago del Moro interrumpió a Constanza "Coti" Romero cuando durante el debate contó que la familia del salteño mantiene un comedor popular.

Es cierto que, al igual que Agustín, la intención de la correntina es subirse a la Primoneta que se perfila para ganadora, pero también que Del Moro salió rápidamente de ese momento que favorecía al joven, y expuso la intención de que no se siga favoreciendo al favorito de las redes.

Es una verdad que el ojo de Gran Hermano todo lo ve, pero también es cierto que no todo lo muestra al público. Esta edición se cansó de tener cortes en la transmisión de Pluto TV, y muchas veces lo que sucede en el confesionario nunca se conoce más que lo que se decide contar. Las sospechas del público puede no ser cierta, pero tiene sus fundamentos.