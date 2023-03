Los absurdos ataques de los ex Gran Hermano a Romina: "Inculta, chorra y maltratadora"

Tras ser eliminada de la casa Gran Hermano, el último martes Romina Uhrig participó del debate conducido por Santiago del Moro, y su recibimiento fue fatal. Esto fue así ya que desde el momento en el que ingresó al estudio, los ex participantes hicieron una fila para reprocharle todo lo que tenían guardado desde hacía cinco meses. Coty, Camila y ¡hasta Ceferino Reato! criticaron su forma de hablar, de vivir y de pensar.

La primera en pegarle a la ex diputada nacional fue Coty, quién aún sabiendo que la participante estaba en aislamiento, le reveló la opinión del público. En su primera frase, la correntina la trato de deshonesta y gordofóbica: “Me dijiste mala leche, mala mina y mala persona. Te la pasaste criticando el cuerpo de las personas y me dijiste gorda. También hablaste de mi relación. No te hagas la desentendida, no sos Alfa”.

Acto seguido criticó su forma de hablar y aseguró que le parece un papelón que no sepa hablar teniendo en cuenta que tuvo un puesto político: “Después hablabas de la sexualidad de Agustín. Todo el tiempo criticabas. Están los clips. También criticaste mi forma de hablar. Prefiero hablar así que decir vistes, encontrastes siendo diputada nacional. Entonces me parece que, el que esté libre de pecados, que arroje la primera piedra”.

En ese momento, Romina le pidió que mostrara los videos en los que hizo dichos comentarios, ya que no solo no recordaba haberlo dicho, sino que además afirmó no ser una persona que tenga esa forma de hablar. Acto seguido, y mientras revelaba su forma de vivir y su sustento económico, recibió una acusación irónica por uno de los panelistas.

La ex diputada comenzó contando que ella no tenía ninguna propiedad a su nombre, y que incluso en su división de bienes con su ex pareja Walter Festa, le dejó el único terreno que era de ella con el objetivo de “evitar peleas y discusiones económicas” con el padre de sus hijas.

Fue allí cuando Reato intervino y dejó en evidencia su obsesión con la peronista: “Si no tenes plata ni trabajo, ¿cómo es que vivís en un Country?”. Por su parte, Romina le reveló que ella no es propietaria y que incluso para ganar dinero y mantenerse trabaja de manicura en su casa.

Como si esto fuese poco, la próxima que la atacó fue Camila. La joven le comenzó diciendo que por su culpa su estadía en la casa había sido una tortura ya que la había despreciado. “Vos Romina a mi me trataste super mal. Me hiciste bullying dentro de la casa. Y me sorprende que siendo ex diputada, representando a todo el país, a nosotros mismos, hayas tenido comentarios conmigo. No se porque te la agarraste conmigo”. ¿Qué tiene que ver lo que ocurrió en un juego con haber sido diputada? La rubia nunca lo explicó. Tampoco se vio en ningún video que Romina la haya maltratado.

Romina decidió no responder puntualmente las acusaciones, y cuando tuvo su turno de hablar le respondió: “No me parece que estés mintiendo así y no me voy a enganchar en lo tuyo. Tenés mucho odio adentro, sacalo porque te va a hacer mal”. Cabe destacar que Daniela fue quien frenó la situación, y expresó que era muy cruel lo que estaba pasando, ya que a ninguno de los que habían salvado le rompieron el aislamiento en el debate, y mucho menos lo agredieron así, ya que la participante aún no está al tanto de las repercusiones que hubo fuera de la casa. En ese sentido, el conductor coincidió y pidió respeto entre los presentes. Sin dudas, Romina pisó fuerte en la casa. Y muchos no les gustó. Peor para ellos.