Los cuernos de su ex, la venganza con su cuñada y la pelea con Alfa: ¿Qué le pasa a Thiago de GH?

La convivencia con los hermanitos dentro de la casa de Gran Hermano cada vez está más intensa. Algunos se emocionan, otros estallan de bronca, están quienes tienen sexo, o quienes solo piensan en el juego y otros aprovechan a reírse.

Este último es el caso de Thiago, que ayer a la noche afianzó un nuevo subgrupo con Nacho, Agustín y Marcos, a quienes les reveló historias inéditas de su vida y sobre su relación con su ex pareja.

Cuando estaban todos en una rondita acostados en la habitación, cual grupo de consorcio, el oriundo de González Catán comenzó a contar que su ex novia le fue infiel, y que por dicho motivo tuvo el corazón roto.

“Llegue, la saludé con un beso en el cachete y tenía muchas ganas de llorar. Pero le dije algo y fuimos a tomar un helado”, comenzó afirmando el ex empleado del Mercado Central sobre el día en el que se enteró lo que había pasado en su relación.

Si bien el joven de 19 años afirmó que no estaba enojado y trataba de no guardarle rencor, se vengó y de la peor manera. Al parecer su ex cuñada estaba feliz con la presencia de Medina en su casa, por lo que siempre se mostraba muy apegada a él.

“Yo iba a la casa de mi ex suegra aunque mi novia no estuviera ahí”, continuó comentando Thiago cuando le preguntaron sobre como manejaba ese vínculo. A este relato, le sumó que en reiteradas ocasiones se encontró a su la hermana de su ex recién levantada, "en tanga y con su remera puesta". Ese tipo de episodio que lo "confundía".

Hasta que según lo que él cuenta, un día se pudrió todo, y cuando la novia estaba durmiendo de espaldas hacia su cuerpo y hacia la puerta del lugar, su ex cuñada camino “con la remera que yo le había dado, y cuando se puso de espaldas se la empezó a levantar”, concluyó.

Como si esto no fuese poco, Thiago fue protagonista de otro momento clave de la noche de ayer, luego de protagonizar un grito de furia para con Alfa. Participante al cuál no solo le tiene rencor desde hace un tiempo, sino que esta complicado con el resto de sus compañeros tras la pelea que mantuvo con Coti, luego de acosarla y con La Tora, quien salió en su defensa.

Un grupo de los hermanitos estaban en la cocina jugando a adivinar quién es, y fue el turno de adivinar a Fangio, personaje que el hermanito más grande de la casa ya había descifrado y no paraba de tirar data, ocurrió lo impensado.

Thiago levantó la voz como nunca y le pidió que haga silencio y deje que los demás también pudieran participar del juego. Cabe destacar que si bien entre ellos no hubo enfrentamientos ni peleas cara a cara, en las últimas galas de nominación el joven de 19 lo votó debido a su hartazgo por la personalidad del ex MasterChef.