Los secretos de Agustín de Gran Hermano: libertario, fana del juego y con banca de Maslatón, Kun Agüero, el Duki y Bizarrap

No es ninguna novedad que la nueva edición de Gran Hermano despertó pasiones y se convirtió en un éxito de la televisión. Algo que no sucedía con un programa desde hacía mucho tiempo. Dentro de ese micromundo de la casa más famosa del país, hay un participante que parece haber cautivado al gran público del reality. Su nombre es Agustín Guardis y fue apodado Frodo por los usuarios de las redes sociales, debido a su parecido físico con el personaje del film El señor de los anillos.

Claro que su popularidad no siempre fue igual. El primer día del programa, Agustín irrumpió con frases muy llamativas durante su presentación. "Ideológicamente me considero un anarquista, alguien que va en contra del orden establecido". Y sumó sobre sus relaciones: "Tengo mucha química con las señoras más grandes. Me encantan". También realizó una promesa que fue tomada en broma por los televidentes: "Voy a convertirme en el mejor jugador de toda la historia de Gran Hermano. Jugar con las personas es mi juego favorito".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Lo cierto es que el tiempo parecer haberle dado la razón. Cada vez que fue a placa, fue de los que menos votos recibió y encima generó fanatismo en las redes sociales. Su fandom se duplicó cuando Thiago, otro participante muy popular, lo tocó y abrazó mientras el dormía. El abuso televisado fue condenado hasta por Amnistía Internacional. Lo cierto es que para el juego de Frodo le vino de 10.

Dentro de la casa se hizo muy amigo de Marcos, otro jugador que es una incógnita dentro de la casa por su andar sigiloso y sus movimientos llenos de calma a la hora de relacionarse. Por ello, la mayoría de los participantes no confían en esa dupla. ¿Cuál es la técnica de Agustín que saca de quicio a todos? Nunca se enoja, no responde a insultos o provocaciones, y siempre se muestra tranquilo ante los constantes ataques o burlas de los demás.

Ese comportamiento dio como resultado que miles de usuarios de redes sociales dejaran plasmado su cariño hacia el “hermanito”. Incluso varias celebridades se subieron a la Frodoneta, como bautizaron al club de fanáticos del muchacho de 25 años. Entre ellos están Sergio Kun Agüero, el economista libertario Carlos Maslatón, Coscu, Bizarrap y El Duki, entre muchos otros.



El primero que nombró a Agustín fue Maslatón. El ex militante de La Libertad Avanza, el partido del diputado Javier Milei, lo apoyó públicamente. “No pasa nada, está todo bien. Agustín es un hombre fuerte y va a saber manejar todas las agresiones”, escribió Maslatón en Twitter. Y agregó, como si lo conociera desde hace mucho tiempo: “Pero desde el pueblo que sufraga en Gran Hermano no solo que vamos a eludir votarlo si es nominado sino que vamos a castigar a los y a las que lo atacan. Seremos implacables”.

Después fue el turno de Coscu, que dijo en redes: “Por culpa de Bizarrap sé de Agustín, de lo que más me habló en toda la semana fue de GH el hdp. Yo no miro Gran Hermano... pero este tipo me está provocando”. Luego agregó: “Se contactó un familiar de frodo y era verdad, me contó que todas las noches nos miraba… así que es oficial… NO VOTEN A FRODO”.

Es que poco tiempo antes, después de una nominación, el joven de 25 años había enviado un mensaje a los famosos streamers al salir del confesionario: “Saludos para toda la banda de Marquitos (Navaja), Coscu también, espero que haya banca, eh. Los necesito, bro”. Por su parte, el Duki retuiteó un mensaje de Bizarrap en el que se ve a Frodo, el personaje de El Señor de los anillos.

Pero el primero de todos los influencers que se animó a mostrar su fanatismo por Frodo fue el Kun Agüero, quien afirmó, al hablar sobre las habilidades de Agustín: “¡Vamos! El de naranja es mi ídolo ahora. El de gorro naranja ya es crack, tiene una energía mal, parece que nunca salió a bailar”.

Hasta ahora se sabía que Agustín es oriundo de City Bell, egresó del Colegio Esquiú, se recibió de Analista Político con Orientación en Políticas Públicas y Desarrollo, en la Fundación Instituto Latinoamericano de Desarrollo Social y Salud, y que tiene una frase de cabecera: “No soy libre, soy esclavo de la libertad”. Aunque se definió como “anarquista”, lo cierto es que Agustín se identifica con las ideas libertarias de Milei. De hecho, participó en las redes sociales de la Fundación Atlas, que es financiada por la organización multinacional Atlas Network, que es promotora de los movimiento libertarios en todo el mundo.

Antes de ingresar al reality de Telefe, Agustín era empleado en una cancha de fútbol 5, participaba en programas radiales de La Plata y en transmisiones tanto por Spaces de Twitter como por canales de YouTube en donde hablaba de política. También se dedicó a la animación de fiestas infantiles. Además es hincha de Estudiantes de La Plata, club del que es fanático al igual que toda su familia.

Dentro de la casa el joven ya dejó que las chicas le depilaran el pecho, estuvo cerca de una de las participantes pero sufrió un desengaño amoroso, hizo bromas de todo tipo, hace pocos días debió dejar la prueba semanal (que trataba de pedalear) porque sufrió de hemorroides y dejó el baño lleno de sangre, y además se divierte interactuando con las cámaras. ¿Logrará el sueño de ganar? Todo dependel público de Gran Hermano.