¿Los votos corrompieron a la Frodoneta?: el abrupto cambio de actitud de Agustín en la casa de GH

Un Anillo para gobernarlos a todos. Un objeto que corrompe a todo aquel que lo usa y su es su legítimo señor. O al menos, así lo define la saga de El Señor de los anillos, obra que inspiró el apodo de uno de los personajes del momento: Agustín Guardis. Busco y ganó el apoyo de la gente de afuera con su estilo a lo comedia estadounidense como "The Office", jugando con las cámaras y consiguiendo el apoyo de los famosos a los que les hablaba.

Sin buscarlo y sin saberlo logró aparecer en una publicidad de HBO. La casa lo odió, lo nominó y lo intentó sacar. Recibió la menor cantidad de votos que hubo en Gran Hermano e hizo historia con eso. Pero de la bici en La Plata al caballo en Martínez. Fenómeno Frodoneta: ¿Jugador magistral, se le subió el ego por las nubes o el hechizo del anillo lo corrompió?

Ayer a la noche los participantes de la casa más famosa del país tuvieron su gala de nominación y fue una noche intensa para todos. Dos líderes semanales, un supuesto complot y una placa que favorece a todos los que no están en la cuerda floja. Si bien los televidentes desde afuera tienen sus opiniones ya formadas, ya que todo lo ven (como el ojo del señor oscuro Sauron), resulta interesante ver las percepciones que tienen los hermanitos sobre cada uno.

Algunos no logran entender cómo va la mano del juego, como por ejemplo Juliana, que además de caer en placa nominó a las dos mujeres más queridas por el público: Julieta y Romina. No obstante a esto, todavía hay participantes que entienden las jugadas y van leyendo entre líneas a la casa de Gran Hermano. El claro ejemplo de eso, es Agustín.

Un pibe humilde de La Plata, que se abrió de todo corazón y les contó a sus contrincantes algunas problemáticas que atraviesa día a día y reveló que "mi casa es chiquita, pero los pibes me re bancan, a veces me da vergüenza pero me animo y les digo que hago un par de pizzas y me juego las cervezas". Peeero, esta no es la única faceta que demostró tener el jugador en el reality.

Desde hace varias semanas viene jugando muy bien con el afuera. No solo les pidió que lo apoyen las veces que estuvo nominado, sino que les habla como si se tratara del presidente en cadena nacional. Le habla a sus fans mirando a las cámaras y les cuenta como vienen los "proyectos" y las "etapas", como él le dice a sus jugadas.

Como si eso fuera poco, el bailarín de los pasos de electro más aclamados en el país, consiguió el apoyo de streamers y cantantes reconocidos como Coscu, Duki y Emilia, y eso lo posicionó cada vez en un mejor lugar.

Pero al igual que la mayor parte de los desconocidos a los que la fama les llega en cinco segundos, pareciera ser que el chofer de la Frodoneta piso el acelerador con el freno de mano puesto y está maniobrando para no chocar. A sus seguidores parece ser que ya no les atrae que todo el tiempo refriegue que el público lo salvó y que tiene la mejor estrategia de todos. Lo que sí lo salva al joven de 25 años, es que el odio que le tienen sus compañeros, lo puso en un lugar de víctima, del cual es imposible no conmocionarse frente a los malos tratos que recibe y a la constante discriminación que le hacen por su sexualidad. ¿Terminará de conquistar a todos o se subirá a un pony que vuela en el cielo?