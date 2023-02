"Marcos se está haciendo el pelotu..": la insólita paranoia de Alfa tras la salida de Agustín

La salida de Agustín Guardis el último domingo en Gran Hermano abrió un nuevo panorama en la casa, de cara a que falta algo más de un mes para que el reality termine. Es que, más allá de que sólo deberán quedar cuatro integrantes para la final, la ausencia del principal aliado de Marcos Ginocchio, uno de los favoritos para ganar, generó nuevos roces y hasta especulaciones sobre las palabras de despedida que dijo el platense cuando abandonó el juego.

En la escena de su despedida, Guardis lo abrazó fuerte a su amigo y le dijo unas palabras al oído, luego de asegurarle que lo amaba, en una escena más que tierna. Y si hay alguien que se quedó maquinando a fondo con lo que no se escuchó del adiós de Agustín, es Walter "Alfa" Santiago, el participante de 61 años más polémico de esta edición del reality de Telefe.

Desde ese domingo, el sexagenario está pendiente de cada paso que da el salteño y especula con las estrategias que el eliminado le legó a su amigo. Es por eso que, luego de que desde la producción del programa decidieran retirar los papeles donde tenían escritos los nombres de cada participante, los cuales estaban en las habitaciones de ellos, Alfa comenzó a hacerse el bocho con las razones por las que lo hicieron y apuntó a la pareja de amigos como responsables de lo ocurrido.

"Algo hizo con los cartelitos. Por algo vinieron e hicieron limpieza total. Algo pasó. Algo habló. Algo contó, que la producción de Gran Hermano dijo 'nos caminó durante tres meses'", les explicó a Lucila Belén "la Tora" Villar y Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente, mientras ellos buscaban dónde habían quedado sus nombres.

"No sé si nos caminó, pero", indicó la Tora, aprobando las sospechas del hombre mayor. "Es que si la gente se dio cuenta, la producción también", acotó su amigo Nacho, algo que Lucila afirmó. "Es que creo que nadie se dio cuenta del juego, creo que él sólo lo dijo", completó Alfa.

Y luego el hombre de la bandana siguió: "Lo dijo él: 'van a encontrar un montón de cosas y se van a sorprender de cómo jugaba yo'. Y después le dijo, al Primo, te dejo mi legado, seguí con el juego. Y el Primo, para mí, se está haciendo el pelotudo".

La confesión de la especulación que está haciendo dejó un nuevo panorama dentro del juego, ya que con sólo nueve participantes en camino a los 15 millones de pesos y la casa, cualquier secreto puede significar quedarse afuera de la competencia, algo que Alfa no quiere y ya demostró cuando se enfrentó a Ariel Ansaldo y hasta con su amiga Romina Uhrig.

En su ansiedad por alzarse con el primer puesto, Alfa llegó a pelearse con la ex diputada nacional por muchas cosas. Pero hace días pasó un límite cuando, mientras hablaba con Julieta Poggio y Camila Lattanzio, les dijo que su amiga no era ejemplo de nada por haberse inscripto al programa teniendo tres hijas afuera.

"Ayer la Tora le decía 'vos sos un ejemplo para las mujeres argentinas'. No es ni ejemplo ni no ejemplo. Se metió en un juego. Punto. No hagamos de esto la gran tragedia humana", aseguró el sexagenario. "Pero tenés que decirle palabras lindas, Alfa", le explicó Julieta.

"Palabras lindas, pero de otra manera. Eso es mentira. No es un ejemplo para las mujeres argentinas. Un ejemplo es una maestra que se sube a un caballo y hace 12 kilómetros por día para enseñar a los chicos. No confundamos. Esto es un juego", señaló Alfa, lejos de la buena onda que le demuestra todos los días a Romina.

En ese momento Julieta, sin enfrentarse con enojo y violencia, le paró el carro a su hermanito y le dijo algo que lo dejó con la boca cerrada: "Desde mi punto de vista, hay madres que se quieren anotar en Gran Hermano y dicen 'no da, queda mal', aunque sea su sueño. Y Romi acá demostró que es madre de tres hijas y que las ama, pero sigue su sueño y se anotó y quedó. Un ejemplo de romper con los estereotipos".

Volviendo a la preocupación de Alfa por los cambios que hicieron dentro del juego, aparentemente los carteles fueron retirados por la producción, debido a una decisión que tomaron con el fin de que no se utilicen esos papeles para orientar las nominaciones. Al tenerlos allí, existía una manera de hacerlo señalándolos, y no querían que eso suceda.

Aunque Alfa desconoce esta razón, y es por eso que lo enfrentó junto al resto de sus compañeros, en la mesa donde habitualmente realizan sus comidas hermanitos y hermanitas. "Primo, ¿cuál es tu sociedad con Agustín que te dejó el legado?", comenzó indagando el fanático de la ciudad norteamericana de Miami. "No les puedo contar todavía", contestó misteriosamente el salteño.

"Vení, Primo. Que acá Romina chupa los huesos, pero no se chupa el dedo. Vení, ¿qué pasó con Agustín y los cartelitos? Primero te miró y te dijo 'te amo', y después te dijo algo al oído", insistió Alfa.

"Si supiera...", aseguró Marcos. "El Primo ni sabe, ni entendió", aportó, entre risas, Romina. Esto evidentemente hizo que el salteño se sienta provocado, algo que se evidenció con su siguiente declaración: "y si la supiera no te diría tampoco". La respuesta dejó más intrigado aún a Alfa, que para rematar sus sentimientos lo elogió a su compañero con una fuerte frase: "ustedes fumen, que el Primo fuma bajo el agua".

No quedan tantas días y tantas noches para ganar el juego, al menos en relación al ingreso de los 18 participantes el 17 de octubre del año pasado. Lo que sí quedan, son muchas ganas de ganar el juego. En ese punto, los nueve jugadores que siguen en pie, no dan ni darán el brazo a torcer.