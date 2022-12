¡Más sola que mi pobre angelito en Navidad! A Coti la tratan de "traidora" y El Conejo la insultó

Si bien la producción del reality show Gran Hermano 2022 los vendía como Bonnie & Clyde, en referencia a la famosa pareja de delincuentes norteamericanos, la relación entre Alexis "el Conejo" Quiroga y Constanza "Coti" Romero parece haber llegado a su fin luego de que se peleen en el patio por los constantes celos de ella y las dificultades de su personalidad.

Encima todo el conflicto se dio en el marco de probablemente el día más protagónico del Conejo en la casa más famosa del país, ya que tuvo que elegir entre dos ex participantes que habían quedado empatadas en la votación de la casa y definir cuál de las dos mujeres volvería al programa.

De un lado tenía a la de Venado Tuerto Juliana Díaz, y del otro a la última eliminada del programa, Daniela Celis. No fue una elección fácil por más que él haya votado para la vuelta de la santafesina, fundamentalmente porque la decisión implicaba un gesto con dos de sus amigos en la casa.

Es que Maximiliano Giudici esperaba con ansias a la mujer que volvió, pero también había quedado en el camino la chica que había hecho feliz a Thiago Agustín Medina, por lo que salvar a uno significaba impedirle la entrada a la otra.

El mismo Conejo identificó públicamente que tenía esa duda respecto a su decisión, pero se inclinó por Juliana porque vio todo lo que sufrió Maxi en las últimas semanas por la ausencia de su pareja. Fue por todo esto que la pelea con Coti lo sobrepasó y lo dejó llorando en su cuarto, luego de un entredicho fuerte que pudieron ver alguno de los hermanitos en el patio de la casa.

Y todo comenzó con un tema recurrente en la relación: los celos. Una realidad que sufren ambos, pero que es más notorio en ella, ya que es la que más planteos hace y la que llegó a hacerlos hasta sobre Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente, cuando se enteró que su padre era pansexual y que a él le parecían lindos los hombres.

Esta vez fue por la cercanía del Conejo con Romina Uhrig, quien viene de pelearse definitivamente con Coti y a quien la correntina cree que viene por su hombre. Los celos de Coti ya han logrado que ella quiera que se "vachan" todas las personas que le andan cerca a su chico dentro de la casa.

"La verdad que a mí me molesta y lo voy a demostrar porque no tengo por qué ocultarlo", le dijo Coti a Alexis en la escena que se registró de ambos en el patio. "No me importa si a vos no te molesta, a mí sí. Y si me tengo que quedar sola, bueno. Me voy porque no me siento bien", le reprochó mientras se paraba y se tomaba el cuello intentando sacarse la cadena que tanto valor afectivo tiene para Quiroga.

"Bueno, dame la cadenita", pidió enojado el Conejo. "Dámela a mí, no seas tan ridícula, si vengo atrás tuyo", protestó mientras la seguía.

"Listo, no contés más conmigo y te digo una cosa, con esas cosas muy personales no se jode", reclamó. Aunque lo más fuerte y el indicador principal de que la historia entre ambos había llegado a su fin fue el insulto que dijo después: "pelotuda de mierda".

Fueron tales las jugadas que hicieron ambos dentro de la casa más famosa del país, que muchas miradas desconfiadas desde las redes sociales temen que esta sea una nueva jugada para fortalecerse luego de que comprendan que estaban perdiendo apoyo afuera de forma acelerada.

Y si hubo algo que evidenció esto fueron los chistes que Thiago le hizo en la mesa, unos minutos antes de que se peleara definitivamente con las chicas. Allí le dijo traidora dos veces. Primero porque ella dijo que su nombre era el más gritado desde afuera. "Sí, traidora", remató el joven cartonero. Luego ella confesó que se juntaría con todos afuera menos Martina Stewart Usher y Juan Reverdito, a lo que el chico de González Catán fue más duro aún: "Ni en pedo, mirá si me traicionás afuera".

A la correntina le preocupa lo que se viene en la casa el próximo lunes: los repechajes del público. Su juego, que parece bastante perfecto hacia dentro del programa, no es tan efectivo afuera, ya que sólo se sostiene con mentiras. Es por eso que la rubia sabe que el ingreso de gente del exterior es una pérdida de poder para su estilo.

Así se lo transmitió a Juliana en sus primeros momentos en la casa, cuando le preguntó qué le había dicho Daniela, algo que la reingresada disimuló lo mejor que pudo. Encima las cosas afuera vienen muy fuertes. La que pica en punta para entrar , según las encuestas de las redes sociales, es Daniela, quien ya fue apodada como "vengañela" porque confirmó que no volvería a estar con Thiago y que le diría a Coti que no sabe nada de afuera porque la tuvieron aislada, para luego poder traicionarla como ella hizo.

Además sería una garantía de que Thiago y el Conejo pisen placa, ya que confirmó -como la gran mayoría afuera- que irían por ellos una vez dentro.Además detrás de ella está Tomás Holder, el primer eliminado de esta edición del reality, y un poco más atrás Agustín Guardis, ese que perdió todo su poder en el público tras su patética versión machirula que confesó que a la cantante Lali Espósito no le pediría el consentimiento para tener relaciones sexuales.

El influencer rosarino, por su parte, comentó que tiene ganas de volver para hacer divertir a la gente, y jugar un juego más cercano al que le gusta al público en esta edición. En su momento había dicho que iba a ayudar a Walter "Alfa" Santiago, pero no volvió a decirlo en los últimos días.

Agustín, por su parte, sabe que la tiene difícil después de haber pasado de estratega a onanista y haber perdido el enorme apoyo que había conseguido, hasta en personalidades de la música y el espectáculo.

Es probable que sea la última vez que el Conejo tenga este nivel de protagonismo, fundamentalmente luego de que entren dos personas más que conocen su condición de debilidad. Mientras tanto aprovechó todo el protagonismo que tuvo para sacarse de encima a Coti, una mujer a la que ya todos llaman traidora.