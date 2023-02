Maxi de GH en BBN: su amor con “Tini”, el sueño de vivir en la playa y la rivalidad con Alfa

Aunque el presente lo invita a transitar emociones muy profundas y desconocidas, Maxi Giudici, reciente eliminado de la casa de Gran Hermano, lo toma con calma. Agradecido por el cariño masivo de la gente, el cordobés que abandonó el reality de Telefe con el 52,02 por ciento de los votos, va paso a paso.

“Desde que salí todavía me faltan ver muchos amigos. Hay mucha gente que quiero ver, pero también estoy muy acostumbrado a viajar y a no verlos por tiempos largos”, explica a BigBang, quien además de formar pareja con la ex hermanita Juliana Díaz, alias “Tini”, se llevó un auto como premio en una prueba de resistencia y azar. “La salida me trata muchísimo mejor de lo que me había imaginado. ¡Estoy feliz de la vida!”, asegura.

-¿Qué te imaginabas?

-Al ser 24 horas todos los días por ahí la gente se agarra de cualquier cosa para criticar. Y me imaginé que podía llegar a haber mucho más de negativo. ¡Pero estoy viviendo una locura hermosa!

-Muchos entraron a la casa en busca de oportunidades. ¿A vos no se te venía dando?

-Yo había encontrado una forma para vivir tranquilo sin tener necesidad de volver a tener que trabajar de forma dependiente que fue un hostel, en Córdoba. Si bien no tenía necesidad, vivía muy tranquilo pero al día. Antes había ido por el hostel en la playa que era mi sueño, mi objetivo que me llevó años. Pero cuando lo logré, al mes y medio empezó la pandemia.

-¿En qué país te agarró?

-En México. Pero había empezado por Brasil, donde hice un viaje medio de mochilero para ir viendo y como era complicado y caro, casi como en Argentina, decidí empezar a subir porque México ya conocía. Hasta que encontré el lugar perfecto, pero después vino la pandemia y viví un Gran Hermano ahí sin querer. Porque para subsistir hospedé gente varada así que éramos 12 personas conviviendo como 2 meses.

-¿Sos un trotamundos?

-Sí, me gusta mucho viajar y conocer. Y la idea de vivir en la playa, de una forma distinta a la que vivía acá, la tuve desde muy chiquito. Lo vengo intentando desde los 25 años. La primera vez me fui 3 meses, no se me dio. Volví, después me volví a ir casi dos años. Estuve en México, en Estados Unidos. Pero siempre tuve el delirio del calor y la playa. Es mi pasión, más que sueño. Y antes de entrar a la casa estaba esperando algo que me vuelva a motivar porque todo lo que encaré en mi vida...

-¿Por ejemplo?

-Yo estudié para Contador Público, pero me di cuenta que nada ver conmigo cuando lo llevé a la práctica. Hice hasta tercer año. Después fui de todo: tachero, camionero, trabajé en un negocio de calzado de mujer, de todo lo que te puedas imaginar.

-¿Es cierto que ya te mudaste a vivir con Juliana Díaz, tu pareja en la casa de Gran Hermano? ¿Era algo que habían conversado adentro o se dio?

-Sí, ya nos mudamos. Habíamos tocado el tema en la casa. Ella es de Venado Tuerto y yo de Córdoba y no queríamos saber nada con separarnos. Los dos pensábamos igual.

-¿Nunca fantasearon con casarse adentro de la casa? Como lo hicieron Gastón Trezeguet y Eleonora en la primera edición del reality...

-¿Sabes que no? Ni siquiera entré con la idea de conocer a alguien. Se dio conexión y fluyó así. No fue algo que tenía pensado. Yo soy divorciado, hace dos años que estaba sin pareja y no quería saber nada. Pero fue una conexión muy linda y no hubo nada para hacer con eso porque realmente fue genuina. Pero casarme dentro de la casa no era una opción.

-Tu principal antagonista en la casa fue Alfa. Hoy desde afuera y con paños más fríos, ¿Te comerías un asado con él o compartirías algo?

-Sí, compartiría un rato... Volver a convivir no, obviamente. Sé que está lleno de gente que es muy distinta a uno y no por eso pasan a ser enemigos. Él lo fue adentro de la casa porque nos tocó convivir.

-Tu amigo Alexis, “El conejo”, contó que tenía propuestas para hacer teatro con Coti. ¿Cómo viene tu racha?

-Recién estoy arrancando. Ahora estoy viendo de irme a Córdoba también. Pero realmente me lo estoy tomando tranquilo y no me quiero volver loco. Vamos a ver qué sale.

-¿Qué te imaginas?

-Mientras que sea algo que me divierta y lo disfrute, bienvenido sea. Me gustaría algo de teatro, también me imagino en algo de Stand Up. Cosas que sean para divertir.

-¿Seguís con la idea de vivir en una playa o la pandemia te sacó las ganas?

-Por el momento simplemente la voy a posponer. Pero estoy seguro que aunque sea de más grande voy a retomar la idea. Mis últimos años de vida los quiero pasar en la playa. Eso lo tengo bien definido. Mientras seguiré disfrutando de todo esto.