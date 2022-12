Maxi quiere abandonar Gran Hermano por la expulsión de Juliana: de la contención al reingreso de Mora

Gran Hermano vive de escándalo en escándalo en los últimos días. Justo en el momento en el que la casa atravesaba el momento más aburrido, hubo una sucesión de hechos bochornosos (tal como dirían en Deportes en el Recuerdo, de Pablo y Pachu) que le metieron un poco de energía al reality. Tras la pelea de Romina y Juliana contra Coti, algo se rompió dentro de la casa.

Por eso, la llegada de Juliana, tras ser la ganadora del repechaje por obtener la mayoría de los votos de sus compañeros, parecía que inclinaría la balanza para uno de los bandos de la casa. Con información de afuera y con una estrategia marcada, además de su relación con Maxi, que marca una alianza implícita, la dinámica había cambiado.

Pero Juliana se equivocó en su juego. La única regla que debía cumplir era no dar información del “afuera”. Y no cumplió con eso. En tan solo un puñado de horas, la joven de Venado Tuerto contó, con lujo de detalles, todo lo que había ocurrido dentro y fuera del reality durante su ausencia.

Primero dio detalles de las estrategias de Agustín, también habló de la venganza de Daniela, contó todo del affaire entre Nacho y Thiago, de la espontánea de Coti, la más odiada dentro de la casa y afirmó que Thiago no tiene apoyo afuera y que si cae en placa sería eliminado. Por supuesto, todo eso estaba prohibido.

De inmediato, Gran Hermano le advirtió sobre sus errores. Luego la sancionó triplemente: aunque ella nunca se enteró, le prohibió votar en la próximo gala de eliminación, le prohibió participar en la prueba del líder de la semana y la mandó a placa directamente. Ella no hizo caso a las advertencias. Y siguió dando a conocer información que había escuchado durante las semanas que estuvo afuera.

Fue por todo eso que la producción decidió expulsarla. Gran Hermano le dijo que había escuchado una charla con Maxi en la que ella reconoció que había enviado personas a gritarle datos del exterior. Y le dijo: “Tras analizar estas situaciones mi decisión fue que Juliana no pudiera nominar y quedara automáticamente en placa. No obstante, durante todo el fin de semana, antes y posterior a la Navidad, Juliana siguió desacatando esta regla".

Y siguió: "Incluso, luego de que fuera convocada al confesionario, más de una vez. Para explicarle sobre la gravedad de su conducta. Por lo tanto resolví dejar sin efecto mi sanción inicial. Y ahora sí voy a comunicar la sanción definitiva: Juliana, he decidido tu expulsión de la casa. Te voy a pedir que te despedidas de tus compañeros y que cumplas ahora mismo con esta medida”.

Ante la sorpresa del resto de los participantes, Maxi se tomó la cabeza y repetía: “No me puede pasar esto, loco. Me voy a la bosta”. Después de despedirla, se encerró en la habitación y lloró sin parar. “¿Cómo puede pasarme esto a mí? Me quiero ir a la bosta. Son unos soretes, me voy a la bosta”, le dijo a tres de sus compañeros.

Y sumó: “No me puede pasar esto, no puedo pasar ni mi cumpleaños, ¿no podrían haber esperado un poco?”. Aunque intentaron contenerlo, en horas de la madrugada, tras el ingreso de Daniela, Agustín y La Tora, Maxi decidió irse de Gran Hermano. Ya lo decidió, no hay forma. Él dice que se quiere ir porque ya no la está pasando bien acá y estando Tini por lo menos tenía a alguien, pero ya no la estaba pasando bien igual", dijo Coti a la mayoría.

Por ese motivo, desde la producción de Gran Hermano iniciaron un operativo de contención para que se quede. Lo lograron a medias. Cerca del mediodía, cuando el joven se puso a armar la valija de su novia, decidió que tenía que dejar la casa para “no fallarle”. Nuevamente se iniciaron charlas en el confesionario. Pero el equipo de psicólogos nada pudo hacer. Al cierre de esta nota, Maxi tenía decidido irse de la casa.

Por ese motivo, la producción ya tiene preparado un Plan B, en el caso de que la salida del novio de Juliana se confirme en la noche del martes. En las últimas horas, Mora, que fue la cuarta más votada por el público en la jornada del lunes, cuando se dio la vuelta de tres participantes, ya está preparando la valija. Ella sería el reemplazo del cordobés. Gran Hermano sigue con todo. Y mucho lío.