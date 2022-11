“Me arruiné la vida…”: la terminante confesión de Daniela por sus encuentros sexuales con Thiago

Lo que pasa en la casa de Gran Hermano no queda en la Casa de Gran Hermano. Eso lo sabe cualquiera. Los participantes, el público y cualquier que pueda tener conciencia de que el reality está plagado de cámara que transmiten casi todo el día y encima es el programa más visto del mundo.

Pero parece que Daniela Celis recién se dio cuenta de que Gran Hermano todo lo ve tras un mes dentro de la vivienda. Y después de tener sexo con Thiago Medina en distintos ambientes de la casa, como el sauna, la cama, la ducha y el baño, parece que se arrepintió.

Desde hace horas, las redes sociales convirtieron en tendencia a las redes por su constante y apasionado récord amatorio. Incluso la parejita no tuvo ningún tipo de pudor de mantener relaciones en la misma habitación en donde estaban sus compañeros.

El más indignado de todos fue, Walter Santiago, más conocido como Alfa y el mayor del reality. El tema es que Daniela, en su afán de demostrar su absoluto goce durante los encuentros con Thiago, no dudó en gritar, gemir y dedicarle palabras al joven. La cuestión es que se oyó en toda la casa y es no gustó.

De hecho, en una charla entre Alfa y Romina Uhrig, el hombre dijo contra Daniela: "Es una putona porque para hacer eso, para voltearte un pibe de 19 años en la ducha y estar a los gritos... a mí no me mientan”. Y agregó ante la atenta mirada de la ex diputada: "Es un demoñito chiquitito. No voy a decir lo que pienso porque está el micrófono, pero ya sabés".

Ahora Daniela se muestra triste por haberse mostrado tan apasionada a la vista de todos y todas. Aunque ella no lo sabe, el público y en especial, los usuarios de las redes sociales creen que utiliza a Thiago para seguir en juego y no ser expulsada porque intuye que el joven es querido afuera.

Pero en un charla con Marcos, la morocha que se destaca por sus pestañas postizas, y que fue apodada Pestañela, le declaró que en el exterior tiene una hombre que la está esperando para ver si siguen o no con su relación amorosa. En su llamativa revelación, la joven explicó que el noviazgo llevaba mucho tiempo pero cuando ella eligió entrar a la casa, le pusieron una “pausa”.

"Tengo una situación parecida a la tuya”, le dijo a Marcos, que también tiene una persona que lo espera en el afuera. “Él es más grande que yo", le contó. Enseguida la conversación en el jardín siguió con Agustín, que se sumó para escuchar atento los sentimientos de Daniela.

Enseguida, ella contó sobre la decisión de pedirle un tiempo a su ex novio: “No estábamos juntos. Pero quedó en 'disfrutá y cuando salís vemos qué hacemos'. Yo te juro que no pensé que iba a tener algo acá adentro con alguien”. Y en en ese sentido, habló sobre las relaciones sexuales con Thiago: "No me arrepiento de nada. Pero creo que de la puerta para afuera, cagué toda mi vida”.

Y luego dijo sobre sus sensaciones después de darse cuenta que se había visto cómo, cuándo y dónde le había dado rienda suelta al goce con Thiaguito. "En mi vida común soy tan políticamente correcta y me cuido tanto. Yo amo con todo mi corazón a mi familia, pero cada error que tengo me lo señalan y esto es un montón. 'Mirá, hace 5 años que estaban juntos y se está revolcando con un pendejo, qué hija de puta'. Me quemé para afuera con mi entorno", agregó.

Y para finalizar dijo sobre lo que la une con Thiago: "Hice todo lo que no soy, pero este pendejo viene, me da un beso y me vuela la cabeza. De hecho, no sé por qué. No tiene nada de lo que me gusta en una persona. Somos tan distintos que quizás por eso me atrae y se fue todo de las manos".