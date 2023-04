"Me gustaría entrar en la casa": la hermana de Thiago se postuló a Gran Hermano y recibió críticas

La exitosa última edición de Gran Hermano generó una ola de fanatismo por el formato y el reality, que motivó que para la inscripción de la próxima temporada, que comenzará en diciembre, se estén anotando miles de aspirantes, según demuestran la infinidad de videos de castings que están dando vueltas por las redes sociales.

Influencers, ignotos y hasta familiares de otros jugadores del programa, son algunos de los que hicieron pública su intención de participar del juego que tiene más de 20 años en la televisión argentina.

Una de las personas cercanas a ex integrantes del reality que se anotó es Camila, la hermana de Thiago Agustín Medina, quien estuvo en la casa más famosa del país desde el 17 de octubre hasta mediados de enero, representando a La Matanza y su historia de esfuerzo, sacrificio y superación.

"Mi nombre es Camila Denis. Me gustaría entrar en la casa de Gran Hermano para tener una experiencia. Soy de La Matanza, Buenos Aires, kilómetro 35. Me gustaría ir a la casa de Gran Hermano para tener una experiencia y poder, o sea, presentarme, yo soy esta persona... no sé qué decir", cuenta la hermana de Thiago en el video de presentación que, además, subió a sus redes sociales.

Si bien no se luce en lo que cuenta, la productora de Kuarzo y la emisora Telefe saben muy bien quién es ella. Su perfil de Tik Tok cuenta con casi 350 mil seguidores, y su popularidad la hizo una persona famosa durante las galas en las que fue a acompañar a su hermano.

Quienes no perdonaron la presentación de la joven fueron los agudos y críticos ojos de los perfiles anónimos -y no tanto- de las redes sociales, donde se juzgó a la mujer por la escueta postulación ofrecida, mientras que algunos otros hasta la insultaban y la humillaban por su forma de vestir, de hablar y hasta de moverse.

A su vez, hubo ciertos escándalos que también hicieron crecer su imagen, y ninguno de ellos fue una pavada, por así decirlo.

Primero, recibió la agresión del padre de Thiago, Julio Ricardo Medina, quien terminó detenido por haberla atacado. Según las denuncias de este conflicto familiar que estalló a mediados de noviembre de 2022, el hombre habría llegado ebrio a buscar a la hermana melliza del ex GH, Brisa Medina. Las discusiones que allí se dieron terminaron con Camila golpeada por él, y con una denuncia por violencia de género.

"Soy Julio, acabo de salir en libertad. El señor Borgo me consiguió la excarcelación y quiero aclarar que quiero estar bien con mi familia, quiero reunir a mi familia y no soy un hombre violento", fue el descargo del hombre una vez que consiguió la libertad.

Por el lado de Camila, ella escribió un mensaje en las redes, una vez que todo el conflicto bajó en intensidad. Allí demostró lo pesado que había sido la terrible situación de violencia familiar que se vivió en su casa. "Quiero que se pase esta tormenta que estoy viviendo. Quiero volver a ser yo y sonreír como antes", pidió.

Otra de las turbias historias que vivió la joven desde que su hermano ingresó en la casa más famosa del país fue las dos puñaladas que le dieron en la espalda, tras meterse en una pelea para defender a su familia.

"A mi hermano Lautaro lo agarraron entre cuatro y lo patotearon. Yo salí y les dije: 'No sean atrevidos'. Le quise dar un piña a uno y le erré", relató ante Canal 9 durante los primeros días de enero, antes de que Thiago abandone el reality. "Vinieron más personas, vecinos, del barrio, y le pegaron a Brisa, mi hermana. Yo los defendí y a mí me dieron dos puñaladas", sintetizó Camila, antes de confirmar que las heridas "casi llegan al pulmón" y que le dieron medicación para mejorar.

"Fui a la comisaría a hacer la denuncia porque tiraron piedras en mi casa. Todavía no hicieron nada. Y nos tuvimos que ir porque nos van a prender fuego todo", confesó la chica de La Matanza, describiendo la terrible realidad social de la zona en la que vive. "Hay noticias falsas que nosotros vivimos en un terreno tomado. Este terreno es de mi mamá. No es usurpado", desmintió Camila.

La noticia de que la joven se inscribió a la próxima temporada del reality llegó justo en los días en los que su hermano Thiago abrió una verdulería familiar en el barrio matancero de Laferrere. Allí el ex GH estuvo presentando su local acompañado de Romina Uhrig y Alexis "El Conejo" Quiroga, dos de sus ex compañeros.

Luego de tantos conflictos que se hicieron públicos, las cosas en la familia de Thiago y Camila comienzan a remontar. Aunque, quién dice, capaz que ahora en diciembre vuelven a tener presencia en el reality del momento.