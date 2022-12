"Me pareció poco cuidado y repentino": la bronca de Juliana por su expulsión de Gran Hermano

Duró lo que un suspiro. Juliana Díaz fue expulsada de Gran Hermano pocos días después de su reingreso a la casa más famosa del país por contar, con lujo de detalles, todo lo que había ocurrido dentro y fuera del reality durante su ausencia, algo que -claro está- está prohibido por las normas del programa: "Juliana desobedeció la norma de no revelar información desde el exterior. Luego de muchas advertencias, siguió quebrantando el reglamento. Tras analizar estas situaciones mi decisión fue que Juliana no pudiera nominar y quedara automáticamente en placa. No obstante, durante todo el fin de semana, antes y posterior a la Navidad, Juliana siguió desacatando esta regla", explicó Gran Hermano.

Frente al resto de sus compañeros, Big Brother detalló que quedó registrada una charla que tuvo con Maxi donde le revelaba que durante sus días afuera envió gente a gritar diversos mensajes. "Incluso, luego de que fuera convocada al confesionario, más de una vez. Para explicarle sobre la gravedad de su conducta. Por lo tanto resolví dejar sin efecto mi sanción inicial. Y ahora sí voy a comunicar la sanción definitiva: Juliana, he decidido tu expulsión de la casa. Te voy a pedir que te despedidas de tus compañeros y que cumplas ahora mismo con esta medida”, señaló. Finalmente, el Big Brother alzó la voz y le pidió a la participante que abandone inmediatamente la casa sin la posibilidad de agarrar sus cosas antes.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Una vez fuera de la casa, Juliana volvió a sentarse frente a los panelistas que tratan el programa e hizo su descargo.. “Me hubiese parecido lo correcto que hubiera una previa sanción de la cual nunca me enteré. No me lo informaron, me hubiese parecido lo más justo una primera sanción y no la expulsión directa. Me pareció muy fuerte la forma en que me sacaron de la casa. Muy repentino", resaltó.

Además, hizo principal hincapié a que la producción del ciclo no le permitió agarrar sus pertenencias antes de salir nuevamente por la puerta de la casa. " Y sin ni siquiera dejarme agarrar las cosas y demás. Me pareció poco cuidado, fue muy fuerte para mí que de un momento para el otro me saquen y de esa manera. Me parte el alma ver cómo quedó Maxi de afectado, nuevamente, por mi salida", dijo.

Cabe remarcar que Maxi, al ver que su novia fue expulsada, estalló en bronca contra la producción del ciclo: : “¿Cómo puede pasarme esto a mí? Me quiero ir a la bosta. “No me puede pasar esto, no puedo pasar ni mi cumpleaños, ¿no podrían haber esperado un poco?”. Según trascendió, el participante abandonará el reality este mismo jueves: decisión final de producción sería que el 9 de enero del 2023 entre un nuevo jugador de los suplentes del casting.

Frente al dolor de su novio, Juliana fue clara y resaltó: "Ojalá que no se vaya, que piense las cosas un poco más en frío. Me siento por ahí un poco responsable de eso y me angustia mucho. No me molesta estar afuera. Ya lo dije una vez: yo ya gané. Me eligieron entre un montón de gente, entré a la casa más famosa del país, jugué, me divertí, me enamoré...Salí y tuve la oportunidad de volver a entrar. Eso me pareció increíble".

Y sentenció: "Y duró lo que duró, pero soy una agradecida de haber tenido la oportunidad de estar en el programa”. Santiago del Moro le mostró un compilado de todas las veces que había sido advertida por dar información del afuera y cada uno de los momentos que quebrantó dicha norma. “El tema de hablar mucho sobre lo que había visto afuera, por Pluto y demás, yo sentía que no fueron comentarios de gran importancia. Creía que no podían causarle algo a ningún participante, como el decirle si estaba más gorda o más flaca. O contar si escuché que si entraba la suplente esto o aquello. No me voy a justificar porque me fui de boca. Y no debe haber sido el único comentario, también hubo otro que me veo y digo: ‘¡Ay Dios mío!’. Pero fueron todos comentarios de las cosas que yo había estado viendo todo este tiempo, no fue adrede. Y, de hecho, sentía que eran irrelevantes”, concluyó Juliana.