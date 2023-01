"Me sentía culpable": La Tora reveló que fue abusada a los 9 años y dejó helados a sus compañeros

Durante el último miércoles, la casa de Gran Hermano tomó un tono mucho más serio en medio de un juego de preguntas y respuestas que había organizado la producción. Es que la experiencia invitó a los hermanitos y las hermanitas a contar muchas cuestiones íntimas y trascendentales de su existencia.

Una de las personas que más se destacó en ese momento fue la reingresada Lucila Belén "la Tora" Villar, quien a partir de la pregunta de si había algo que nunca contaría, se animó a detallar uno de los episodios que más la marcó en su vida y que durante muchos años ocultó.

"A los nueve años sufrí un abuso intrafamiliar y no lo conté hasta que tuve 24", disparó la Tora frente a la cara de todos los otros jugadores del reality. "No lo conté para proteger a mi familia y porque me sentía culpable de lo que me había pasado", agregó.

A partir de ahí detalló que gracias a esa macabra situación se juntó "con las peores personas y con las mejores", y que tuvo un novio que estaba en el consumo de pasta base de cocaína, mejor conocida como paco y que ella "estaba en cualquiera".

Mientras ella lloraba y contaba su experiencia, su amigo Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente le hacía caricias cariñosas para contenerla y darle la tranquilidad que necesitaba en el difícil momento que estaba atravesando. "Me logré separar de él y me meto en la noche. Todas las semanas, todos los días, en el alcohol, en el sexo fácil... no me refiero a plata ni nada, era como un autocastigo de salir a bailar y acostarme con quien yo quería", precisó Villar.

La rubia de Berazategui también contó que la carga de lo que vivió fue tan pesada que hasta en un momento donde "no podías más", pensó en matarse. "Llamé a mi mejor amiga y le dije que tenía ganas de morirme", confesó.

"Mi mejor amiga vino, hablamos, me tranquilizó, conozco a la Iglesia, conozco a Dios, conozco al gimnasio, y empiezo a hablar. Y ahí empecé a contar lo que pasé. A pocas personas y después llegó el momento de contárselo a mis viejos, que era el mayor miedo que tenía, porque siempre los quise cuidar y siempre, como dije, me sentí muy culpable, y se los conté recién a unos este año y a otros hace poquito", detalló, entre llantos, la reingresada en el repechaje por el voto del público.

La mujer aseguró que nunca lo había querido contar antes porque nunca quiso usar la traumática experiencia para que la favorezca de cara al público y las nominaciones. "Nunca lo quise contar porque nunca lo quise usar para el juego ni nada. Es algo que me marcó mucho y que hoy en día comparto. Si alguna mujer pasó eso en su vida, las invito a que compartan. Hablando se sana y con ayuda de un psicólogo también. Y conociendo la fe y las cosas que hacen bien, también", concluyó.

Los aplausos del resto de los hermanitos y hermanitas no se hicieron esperar. Las caras de tensión con las que habían escuchado el testimonio también tuvieron su lugar en la transmisión del terrible evento que narró Lucila.

Durante 2021, el Ministerio Público Tutelar de la República Argentina informó que un 80% de los casos de maltrato y abusos sexuales en menores, son intrafamiliares. Por otro lado, el Programa Nacional Las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia de la Nación, contabilizó entre 2017 y octubre de 2022 hubo 14.424 niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.

Su pelea con Alfa y cuando estuvo a punto de confesar lo sucedido

Los fanáticos y fanáticas del programa del momento seguro recordarán la pelea que Lucila protagonizó con Walter "Alfa" Santiago, días antes de irse por primera vez del programa.

Su reacción justamente vino luego de que ella se enterase de lo que le había hecho el sexagenario a la correntina Constanza "Coti" Romero, durante el evento en el cual, en el marco de chistes que se venían haciendo entre todos, el hombre se llevó un desodorante a su cintura, y simulando que era un pene le dijo 'mirá, Cotita. 10 centímetros de circunferencia'.

Por la desubicación, el Gran Hermano lo mandó a Alfa automáticamente a placa. Pero como eso aún no le pareció suficiente a la Tora, ella le hizo un desplante terriblemente crítico sobre lo que había hecho, entre gritos, llantos y enojos que parecían definitivos.

"No sé a qué te referís que es una broma", le recriminó a Alfa en aquel entonces. "Que te pongas un desodorante en la pija y le digas 'mirá Cotita qué gorda que la tengo' no es una broma. ¿Qué parte no entendés, hermano?", reclamó, ante las excusas y negativas de Alfa a reconocer su error.

En aquel momento se evidenció que había algo dentro de la Tora que la había hecho reaccionar de forma tan desmedida y estridente. Algo que ahora ya pudo contar y, no sólo eso, también invitar a las demás mujeres a que den ese paso liberador y necesario.

A las pocas semanas, la Tora salió eliminada y mucho tuvo que ver la interpretación que un sector del público hizo acerca de la utilización que se le intentó dar al repudiable gesto de Alfa, con el fin de debilitarlo y sacarlo del programa para siempre.

Ahora, luego de ver a sus compañeros por televisión durante casi un mes, la rubia volvió en otra sintonía con Alfa. Una parte será porque sabe que es fuerte afuera, y la otra porque - como reconoció ante los demás en la casa-, "en muchas cosas tenía razón" y ella no supo verlo.