Menos código que stereo robado: Martina de Gran Hermano se puso de novia con el hermano de su ex

Si a algo está acostumbrada Martina Stewart Usher, la ex integrante de Gran Hermano, es a generar escándalos. Para ingresar a la casa, tuvo comentarios horrendos contra la comunidad homosexual. Una vez dentro de la competencia, la joven fue denunciada por varias mujeres por “maltratar” niños en un colegio donde era profesora de educación física. Ahora desbloqueó un nuevo nivel de escándalos.

La morocha de 25 años rompió su relación con quien fue su novio durante varios meses para iniciar una relación con el hermano del joven. La novicia salió a la luz gracias al periodista de espectáculos Juan Etchegoyen, que contó: “Se trata de un romance confirmado y escandaloso, una traición familiar en el mundo del espectáculo que no tiene antecedentes”.

Enseguida agregó: “Ella estaba saliendo con un muchacho, conoció al hermano, y pasaron cosas, me contaban que todo se supo hace pocos días y el caos es total. La historia que te estoy contando tiene una celebridad involucrada y es Martina Stewart, la ex Gran Hermano, ella está saliendo con Uriel De Martini y su ex es Rafael De Martini”.

Y por último, contó sobre el hombre que fue abandonado y traicionado tanto por su ex novio como por su hermano: “Rafael está devastado, lo peor de todo es que se enteró de esto por las cámaras de su casa, los vio chapando a su novia con su hermano en la cocina mientras él se encontraba en su habitación”.

Por el momento, Martina optó por guardar silencio. Pero el joven Rafael ya habría mantenido un duro cruce tanto con ella como con su hermano luego de enviarles el video de los besos (y mucho más) que quedó registrado por las cámaras de seguridad. “Rafael vio más que un beso porque encima no se avivaron que había otra cámara y le dieron con todo”, relató un allegado al engañado.

Por supuesto, Stewart Usher le ha hecho frente a cada escándalo que cosechó en su corta carrera en los medios de comunicación. Cuando salió de la casa y le consultaron si alguna vez había maltratado a niños en el colegio privado en el que trabajaba, Martina respondió: “A mí personalmente me atraen los chicos, las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito. Es rari... para analizar”. Y completó apuntando directamente a la producción del reality: “Yo estaba cancelada desde que entré al estudio. Era todo mentira lo que habían dicho”.

En tanto, sobre sus palabras sobre la bisexualidad y la homosexualidad, frases que pusieron en la presentación del programa, Martina afirmó: “Me equivoqué y no sabía que iba a hacer tanto ruido, entiendo que es un tema sensible. No pensé que iba a hacer ruido, adentro de la casa no me acordaba de mi presentación. Con la que primero me junté es con Cata, si eso me hubiese representado no me hubiese juntado con ella”. Ahora sumó otro terrible escándalo. Veremos qué dice.