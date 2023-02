"Mía está más gordita": Romina habló del cuerpo de su hija y fue acusada de "gordofóbica"

Los días dentro de la casa de Gran Hermano se viven cada vez con mayor intensidad y los participantes son protagonistas de sus propias pisadas en falso. En el marco del ingreso de sus familiares, Romina Uhrig recibió la visita de Fabian, su sobrino, y a diferencia del resto de sus compañeros, lo que más le sorprendió fue su cambio físico. “Estás más gordo”. Enseguida el joven le sonrió y le dijo que había estado muy flaco: "Sí, ¿viste? Recuperé peso y me estabilicé. Por suerte estoy contento".

La ex diputada viene haciendo mención tanto de su cuerpo como del de sus hijas desde hace tiempo. Todo comenzó con el ingreso de los ex hermanitos, que tuvo lugar hace un mes y medio, cuando la “dueña de la cocina” les consultaba respecto a como se ve su físico en la pantalla: “¿Cómo me ves? ¿Me veo igual en vivo que en la tele o salgo más gorda?”, manifestó en ese entonces. También le había aconsejado a Julieta que se cuide porque tenía mucha celulitis.

Ante su reiterada pregunta, tanto Daniela como Juliana le comentaron que se veía hermosa e igual de flaca en vivo que en la televisión. Sin embargo, esto no la dejó contenta, y el último domingo le volvió a repreguntar a su sobrino: “¿Me ven bien de afuera? En el cuerpo, ¿salgo linda?”. Fabián, lejos de querer hacerla sentir incómoda, le contestó lo mismo que sus compañeras.

No obstante, mientras Fabián le comentaba a los compañeros acerca de las hijas de Romina, de las cuales contaba lo grandes que estaban, el joven expresó: "Nina está igual que Feli. La gordita". La participante, haciendo alusión a su beba de un año, se exaltó y le cuestionó: “Pero, ¿muy gorda? ¿Sigue muy gorda?”. El martillero público intentó obviar su pregunta y responder lo más leve posible, por lo tanto le comentó que su hija seguía igual que siempre.

Las horas pasaron, el día se terminó, y cuando llegó la noche apareció Santiago del Moro en la pantalla de la casa. El conductor ingresó con el fin de sorprender a los participantes y les comentó que sus visitas tenían regalos y sorpresas para cada uno de ellos. Todos habían llevado golosinas, ropa y fotos de su familia, por lo tanto cuando llegó el turno de Fabián, le dio lo suyo.

“Te traje un collage que me ayudó a hacer mi novia, con fotos de distintos momentos con tus hijas”, comenzó muy dulce explicando el joven. Cuando Uhrig agarró la hoja para visualizarlas exclamó: “Ay, Mía está más gordita”. Enseguida, el conductor le comentó que se quede tranquila, que estaba creciendo. Luego el episodio continuó con emoción y risas, pero en las redes sociales no le dejaron pasar esta seguidilla de acusaciones, motivo por el que la catalogaron como "gordofóbica".