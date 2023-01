MurióGH: la "culpa" de Marcos, el furcio de Del Moro y las teorías conspirativas dentro de la casa

La salida de la semana pasada que había dejado a Maximiliano Giudici afuera de Gran Hermano, en una placa muy reñida con Ariel Ansaldo, ya había terminado con la paciencia de los fanáticos y fanáticas del reality, por la increíble diferencia de los resultados de la elección en comparación de las encuestas en las redes sociales, que daban -por lejos- al parrillero como nuevo eliminado.

Pero luego de que este último domingo Agustín Guardis salga en una votación muy pareja contra Daniela Celis, las teorías conspirativas volvieron a crecer en intensidad, el hashtag #MurióGH explotó en las redes y se transformó en una tendencia en la Argentina. Y si bien las sospechas tienen su asidero en las grandes diferencias de la semana anterior, ya son muchas las voces que dan por hecho que no queda realidad en el programa más visto del momento.

Más allá de todas las dudas que cualquier ser humano pueda tener, el show debe continuar y Marcos Ginocchio fue el más golpeado luego de la salida de su amigo platense, quien le declaró su amor de amigos antes de cruzar la puerta de la casa más famosa del país: "Te amo, hermano. No te culpo de nada".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En cuanto a las responsabilidades, la frase se refería a que Marcos había sido líder de la semana y había sacado de la placa a Ariel, por no poder ponerse de acuerdo con su compañera Romina Uhrig. Allí el salteño sólo sabía que no quería que quede en placa Agustín, pero no tuvo la fortaleza para descubrir que el parrillero era más eliminable que Lucila Belén "la Tora" Villar, y terminó dejándola a su compañera elegir.

Es por eso que los comentarios tanto de las redes como de los panelistas televisivos hablan de la excelente jugada que hizo Romina, quien supuestamente fue la gestora de la salida del platense. Esa especulación le queda grande a la ex diputada nacional, que nunca tuvo la seguridad de que se vaya el amigo de Marcos, ya que también apostó por eso cuando eliminó a Ariel.

También, cuando Santiago del Moro estaba por anunciar al nuevo eliminado, hubo un furcio que llamó la atención de los espectadores. La referencia del conductor a que la decisión era "por la elección del jurado", fue una bomba para quienes desconfían de la buena fe de la producción y creen en que está todo arreglado. Enseguida salió a corregirse a sí mismo y a decir que era por decisión "del soberano" y que la confusión había sido por el anterior reality que le tocó conducir, MasterChef.

Tampoco perdonaron eso quienes hablan de #MurióGH. Es que la sensibilidad acerca de todas las sospechas ya se cristalizó en un boicot que, si bien nunca llegó a lastimar los exitosos números de rating de la actual edición, la semana pasada propuso hacer un apagón a GH para que la producción entienda que al público más fanatizado no le estaba gustando lo que sucedió con Ariel y Maxi.

Es un hecho que las votaciones del programa fueron tendenciosas hacia castigar a quienes más jugaban y más estrategias elaboraban contra los otros. Así fue que de los autodenominados "Monitos", que ingresaron a la casa a hacer maldades, sólo queda un diluido Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente, quien menos manchado quedó de la influencia negativa de Tomás Holder, Juan Reverdito y Martina Stewart Usher.

En esa misma dinámica, también se marchó Constanza "Coti" Romero y, luego, Alexis "el Conejo" Quiroga, dos jugadores con intenciones de armar estrategias y de hacer maniobras para lograr placas perfectas y eliminar rivales.

Esto demuestra, más allá de las sospechas, una tendencia en el público, que también se respalda en las redes sociales: Marcos es el mayor candidato a ganarse los 15 millones de pesos y la casa. Su perfil pacífico, pero no intimidable, le dan un plus en el marco de una edición dispuesta a reconocer los buenos valores de las personas por arriba de su capacidad competitiva.

La realidad de la salida de su amigo Agustín, es un hecho que ha debilitado en el espíritu al salteño, quien una vez que el platense pasó la puerta, rompió en llanto frente al resto de sus hermanitos, a tal punto que se ganó el consuelo del resto y fundamentalmente de Camila Lattanzio, su enamorada, que le propuso tener un día de sauna y pileta para tratar de sacarse de la cabeza la eliminación.

Lo único disuasivo para las personas que eligen sospechar de que el programa está arreglado, fue el resultado de la placa, que dio 49,19 para Daniela y 50, 81 para Agustín. Luego de cuatro elecciones que vieron manipuladas con una cifra de 48 a 52, que haya llegado una distinta descolocó a los conspiranoicos.

No quedan muchas semanas de show, y si GH no se muere por el enojo de su público, le queda poco más de un mes para que queden cuatro finalistas en camino al premio.