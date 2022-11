"Ni boludo ni nada, cuidá los términos": el cruce entre Alfa y Marcos que casi termina a las piñas

Tras más de un mes de estar en el aire, la edición 2022 del reality show Gran Hermano continúa siendo un éxito en términos de rating, respecto a otros productos que se emiten en estas épocas de streaming y redes sociales.

Y aunque de los 18 participantes que ingresaron sólo quedan 13, eso no quiere decir que los problemas y conflictos entre los hermanitos vayan a descender o a dejar de existir. Y esto quedó claro luego del cruce que tuvieron hoy Walter "Alfa" Santiago y el salteño Marcos Ginocchio, quienes tuvieron una discusión por comida que preocupó a los fanáticos por las palabras que se dijeron entre sí.

Es que la falta de víveres está siendo uno de los puntos que más conflictos genera en la casa más famosa del país, ya que el tiempo pasa, las pruebas no se ganan o la plata no alcanza -como en la vida misma-, y la necesidad de racionar los alimentos se impone en la convivencia.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Lo de hoy a la mañana graficó este problema, ya que fue una pelea que se dio cuando Alfa estaba untando unas tostadas con mermelada y fue increpado por su par salteño: “no te equivoques. Si yo no comí tres, vos tampoco". El origen de la disputa se había dado unos minutos antes, cuando Marcos debió moderar su merienda en pos de los demás.

"Yo no comí tres, comí uno y medio, y me estoy comiendo el medio como corresponde", contestó el sexagenario. Esto no amedrentó a Ginocchio, quien siguió la pelea cuando le dijo "sí, hacete el boludo". Pero nada terminó en ese momento, porque Alfa se sintió conmovido por las palabras del joven norteño y le respondió: "ni boludo ni nada por el estilo, así que cuidá los términos"

"Hacete el boludo nomás, todos te vimos agarrando", continuó Marcos, aunque lo que vino después pareció que iba a terminar con la paz en la convivencia entre los participantes. "Estás delante del líder, y al líder se lo respeta, y si no se lo respeta, yo lo hago respetar", amenazó Alfa.

"¿Qué vas a hacer?", preguntó el salteño sin intimidarse. "Te voy a cagar a trompadas", propuso Santiago. Y recién luego de que le acepte el combate, Alfa le pidió que se tranquilice porque estaba el líder semanal, en referencia a Thiago Agustín Medina, el joven cartonero de González Catán

Luego la cosa pareció salir del lugar áspero en el que se estaba metiendo, e ingresar en uno más pacífico, cuando Marcos le preguntó al pibe de La Matanza quién creía que hubiera ganado el supuesto combate que no se terminó dando. "Vos, primo", contestó Thiago. Una especulación que, si sigue faltando comida, podrá ser una realidad muy pronto.