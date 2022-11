"No es un chiste": la contundente denuncia contra GH por los casos de "acoso" dentro de la casa

Al parecer en la edición de Gran Hermano 2022 se renovó todo. El conductor, las reglas, y el decorado. Hay sillones, saunas, cuadros, camas, almohadones y la producción. Que hasta el momento no hizo nada para solucionar los escándalos que suceden dentro de la casa más famosa del país. ¡Y son muchos!

Lo que parecía haberse terminado con la salida de Martina, inició nuevamente con Thiago: ¿Es normal que dos personas de menos de 30 años tengan un discurso de odio tan marcado frente a la homosexualidad? ¿Las autoridades del canal son conscientes de los mensajes que reproducen al permitir que estas cosas pasen, y salgan al aire?.

Desde hace unos días Agustín, quien se autoproclamó como el "estratega" de la casa, fue víctima de incontables chistes y burlas tanto en su cara como a sus espaladas, y atravesó una situación de acoso. Thiago Medina, quien comenzó el ataque hablando con Alexis "el conejo" sobre el jugador oriundo de La Plata, lo describió como "Agustín es re gede, egoísta y para mi le gustan los hombres”. Como si esto tuviera una connotación negativa.

Acto seguido a esta charla entre los dos retrógrados participantes, Thiago ingresa a la habitación en donde Agustín estaba durmiendo, y teniendo como cómplices a algunos compañeros, se metió en su cama, le hizo cucharita y lo empezó a tocar. Entre nefastas risas y nervios, Alfa, Maxi y Thiago se retiran rápidamente de la habitación como si fueran chiquitos haciendo una travesura.

Lo que los jugadores no se enteraron, es que esa actitud no es una travesura. Ni un chiste. Ni es gracioso. Tocar, meterse en la cama y apoyar a una persona sin su conocimiento se llama ¡acoso! No hubo una decisión de ambas partes y ésto fue duramente criticado en las redes sociales y por los fans del programa. Desde "Telefe esperamos que tomes medidas" hasta "no es la primera vez que se olvidan y miran sin hacer nada", son los mensajes que más comunicaron los usuarios vía Twitter.

La organización que defiende los derechos humanos en Argentina y en el mundo, Amniastía Internacional Argentina, hizo mención de lo sucedido y se expresó en su cuenta de Twitter: "Ayer se difundieron imágenes en las que un participante se acostó al lado de otro mientras dormía: lo tocó, besó, manoseó y se fue, junto a otros dos que miraban y se reían como si fuera un chiste. GH se olvida de algo básico: el consentimiento. Y no, no es un chiste".

Marianela Mirra, ganadora de la cuarta edición de Gran Hermano, también se manifestó en contra del episodio ocurrido por parte de Medina y repudió a través de su cuenta de Instagram lo sucedido: "A pedido de ustedes mi argumento. Es un atrevido. Lo que hizo con Agustín me resulta insoportable e inadmisible para mis ojos".

Hasta el momento, desde la producción de Gran Hermano, el programa más visto de la televisión por el momento, no hicieron mención del tema. Ni a favor ni en contra. Ni si quiera lo mostraron. ¿Hacen como si nada pasara? ¡Basta de permitir que las situaciones de acoso, el bulliyng y la homofobia sigan siendo parte de nuestra cotidianidad!