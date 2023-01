"¡No los voy a permitir!": Alfa se mofó de la "gordura" de Ariel y Gran Hermano lo castigó

Mientras más días y noches pasan en Gran Hermano, más crecen los conflictos entre hermanitos y hermanitas. Es que el aislamiento ya lleva meses y la convivencia deja mucho que desear, fundamentalmente, entre los personajes más conflictivos de la casa más famosa del país. Tal es así que el más polémico del juego, el sexagenario Walter "Alfa" Santiago, se mete en una nueva pelea cada vez que puede y genera enfrentamiento con muchos jugadores y jugadoras, sin importar lo fuertes o débiles que sean afuera.

Sólo en las últimas semanas, Alfa confrontó con el salteño Marcos Ginocchio, el cordobés Maximilian Giudici y con Ariel Ansaldo, uno de los nuevos que ingresó y el némesis actual del personaje de la bandana. Su enfrentamiento viene de una actitud que tuvo Alfa con Camila Lattanzio a los días que ambos nuevos ingresaron. En esa oportunidad, el hombre más grande le metió un dedo en la boca a la chica y Ariel lo vio y lo cuestionó por lo que hizo.

Alfa, quien venía de ser juzgado por muchos de sus compañeros por sus formas atrasadas y machistas, no toleró que se lo coloque en un lugar así y le declaró la guerra a Ansaldo. El tema son las armas que utilizó para eso, porque a partir de ese entonces comenzó a golpear al nuevo con un argumento que no puede ser aceptado, ni por la producción ni por el programa: la obesidad.

Los días que vinieron después fueron bastante monótonos en lo que respecta a esa pelea. Cada vez que Ariel intentó hablarle, fue reprimido por Alfa, quien le lanzó insultos relacionados a su peso y se enojó desmedidamente. Uno de esos días, inclusive, su amiga Romina Uhrig intentó calmarlo diciéndole que le iba a hacer mal ponerse así.

Esta pelea llegó a su punto más alto ayer, cuando Ariel le hizo una pregunta inocente a su compañero. "¿Qué edad tiene DJ Dero, Alfa? Es de nuestra época", recordó Ansaldo. "No sé", fue la respuesta seca del mayor de la casa, quien no pudo contener su bronca y continuó: "Vos no entendés, ¿no? Yo no te quiero dar bola. No me hables, por favor. Te lo ruego. Me quisiste quedar el tercer día como un degenerado. Entonces, yo no te la perdono. No me hables más. Estoy hablando con Maxi, no con vos. No me hables más. No me interesa que me hables, no me interesa contestarte y me molesta cuando me hablás", lo liquidó Alfa.

Esta situación era difícil que pase desapercibida por la producción del programa, y más cuando al irse hacia el jardín Ariel, Walter continúo refiriéndose a su enemigo con improperios referidos a su sobrepeso.

"Walter, te llamé porque quiero decirte algo y necesito que me escuches con mucha atención, por favor", comenzó Gran Hermano cuando lo recibió a Alfa en el confesionario. "Como ya lo sabés, procuro que en esta casa se conviva de la mejora manera posible, con las dificultades obvias que trae la convivencia, en un marco de respeto hacia el prójimo. Sin embargo estoy observando en varias ocasiones, y con preocupación lo digo, las expresiones agraviantes que utilizás al referirte a uno de tus compañeros", detalló la máxima figura de autoridad de la casa.

"Ariel, ¿para qué vamos a dar vueltas?", confesó luego Gran Hermano, poniendo los nombres sobre la mesa. "Lo que sí, no voy a permitir que te refieras a él con términos discriminatorios, por favor. El sobrepeso o la obesidad no deben ser motivo de burlas ni de exclusión", explicó el locutor.

Lo que vino después es que Alfa intentó negar las acusaciones y echarle la culpa de lo que ocurría a su enemigo declarado. "Lo que sí te quiero aclarar, que yo nunca tuve nada contra Ariel. Al contrario, lo recibí de la mejor manera. El que me discriminó a mí fue Ariel al tratarme de depravado", detalló el sexagenario.

"Hay muchas actitudes que hizo Ariel para sacar a muchos de acá adentro. A muchos, Grande. Yo no soy ningún tonto ni me como ningún caramelo. Yo quiero cortar la relación, y él provoca permanentemente hablándome cuando yo le digo 'no me hables, tratá de no hablarme'", explicó Alfa.

La respuesta de Gran Hermano fue contundente, en el sentido de dejarle claro a Alfa que cualquier tipo de comportamiento injusto iba a ser castigado. "Quiero que te quedes tranquilo, porque vemos todo. Gracias", cerró el dueño de la casa. Si Gran Hermano lo ve todo, ¿por qué no lo sancionaron después de tantas referencias al sobrepeso de Ariel? Los fanáticos y fanáticas del programa se preguntan en redes sociales, cuánto falta para que se avance con castigos severos ante un jugador que sabe que se pasa de la raya a cada rato.

La sanción ejemplar que recibió Juliana Díaz, tras su reingreso al programa, por filtrar información de afuera y perfjudicar el juego dentro del show, puede parecer muy excesiva para aplicarle a uno de los más queridos del público y potencial finalista del juego. Pero a su vez, continuar permitiéndole tener comentarios homofóbicos y gordofóbicos es un mensaje contradictorio de cara al público, más teniendo en cuenta que es el producto más visto de la televisión argentina en muchos años.

¿Acaso lo que sucede con Ariel no es tan grave como "el chiste" que le hizo a Constanza "Coti" Romero y que lo dejó en placa? En esa oportunidad, Alfa se pasó con su "imitación" de Alexis "el Conejo" Quiroga, cuando le dijo a la correntina 'mirá, Cotita. 10 centímetros de circunferencia'. Pero esa desubicación que roza una situación de acoso, ¿no es tan grave como el bullying que le hace el más viejo de la casa al más nuevo?

El ojo de Gran Hermano todo lo ve. Pero el del público, salvo cuando cortan Pluto TV, también. Y votará cuando llegue el momento, sin importarle los favoritos de la producción.